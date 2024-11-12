https://ria.ru/20241112/bespilotniki-1983213152.html
Над территорией России за ночь сбили 13 беспилотников
Над территорией России за ночь сбили 13 беспилотников - РИА Новости, 12.11.2024
Над территорией России за ночь сбили 13 беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над российскими регионами, большую часть из них - над Белгородской... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T07:14
2024-11-12T07:14
2024-11-12T07:16
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россия
белгородская область
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над российскими регионами, большую часть из них - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два - над Брянской и два над Курской, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241111/udar-1983139747.html
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россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область
Над территорией России за ночь сбили 13 беспилотников
Минобороны: ПВО за ночь уничтожила над территорией России 13 БПЛА ВСУ