https://ria.ru/20241112/bespilotniki-1983213152.html

Над территорией России за ночь сбили 13 беспилотников

Над территорией России за ночь сбили 13 беспилотников - РИА Новости, 12.11.2024

Над территорией России за ночь сбили 13 беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над российскими регионами, большую часть из них - над Белгородской... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T07:14

2024-11-12T07:14

2024-11-12T07:16

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над российскими регионами, большую часть из них - над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два - над Брянской и два над Курской, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241111/udar-1983139747.html

россия

белгородская область

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россия, белгородская область