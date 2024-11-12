https://ria.ru/20241112/bespilotniki-1983211394.html
В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА
В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА - РИА Новости, 12.11.2024
В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА
Два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены средствами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T06:12
2024-11-12T06:12
2024-11-12T06:18
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены средствами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241111/udar-1983139747.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА
Губернатор богомаз: ПВО сбила в Брянской области два БПЛА ВСУ