https://ria.ru/20241112/bespilotniki-1983211394.html

В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА

В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА - РИА Новости, 12.11.2024

В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА

Два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены средствами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T06:12

2024-11-12T06:12

2024-11-12T06:18

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены средствами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241111/udar-1983139747.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)