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В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:12 12.11.2024 (обновлено: 06:18 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/bespilotniki-1983211394.html
В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА
В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА - РИА Новости, 12.11.2024
В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА
Два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены средствами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T06:12
2024-11-12T06:18
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены средствами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА

Губернатор богомаз: ПВО сбила в Брянской области два БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены средствами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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