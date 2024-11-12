https://ria.ru/20241112/belorussiya-1983390020.html

В Белоруссии из президентской гонки вышла Ольга Чемоданова

В Белоруссии из президентской гонки вышла Ольга Чемоданова - РИА Новости, 12.11.2024

В Белоруссии из президентской гонки вышла Ольга Чемоданова

Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова заявила о выходе из президентской гонки в... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T19:28

2024-11-12T19:28

2024-11-12T19:48

белоруссия

в мире

сергей бобриков

александр лукашенко

олег гайдукевич

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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова заявила о выходе из президентской гонки в Белоруссии, сообщил телеканал "Первый информационный".Ранее во вторник председатель Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз офицеров" Сергей Бобриков заявил о решении прекратить свое участие в кампании по выборам президента Белоруссии."Ольга Чемоданова приняла решение прекратить участие в электоральной кампании по выборам президента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.В свою очередь агентство Белта сообщило, что, по словам Чемодановой, решение было принято на заседании правления Минской городской организации общественного объединения "Белорусский союз женщин", который поддерживал претендентку.Чемоданова подчеркнула, что в настоящее время в Белоруссии четко выстроена политическая система и любой гражданин, в первую очередь, патриот страны, может участвовать в выборах самого высокого уровня - выборах президента."Общественное объединение "Белорусский союз женщин" на сегодняшний день продемонстрировало свою политическую зрелость. Мы увидели, как была организована работа штаба, как работали инициативные группы. И самое главное, наверное, услышали сегодня запрос нашего общества на консолидацию вокруг нашего президента. Мы понимаем прекрасно, что никто кроме нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко сегодня не сможет обеспечить ту безопасность, в которой мы находимся, безопасность нашей страны, в первую очередь, и, конечно же, такое поступательное развитие нашего государства", - приводит агентство слова Чемодановой.Она заявила, что Белорусский союз женщин - команда действующего президента. "Мы были и остаемся этой командой. И самое главное - мы надежный тыл, в чем можно не сомневаться. В этой связи я приняла решение не участвовать в дальнейшей электоральной кампании", - добавила Чемоданова.Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты проходит с 7 ноября 2024 года по 6 декабря 2024 года включительно. Ранее ЦИК зарегистрировал семь инициативных групп претендентов на президентский пост, которые вправе собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов. В том числе ЦИК зарегистрировал инициативные группы Бобрикова и Чемодановой.Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 22 по 31 декабря включительно. Подписи граждан еще могут собирать инициативные группы по выдвижению действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова, экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийной Анны Канопацкой. Зарегистрированным группам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей в поддержку выдвижения лица кандидатом.

https://ria.ru/20241105/putin-1981931329.html

https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980239109.html

https://ria.ru/20241029/tsik-1980717206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, в мире, сергей бобриков, александр лукашенко, олег гайдукевич