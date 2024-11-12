https://ria.ru/20241112/aviatsiya-1983407110.html

В Кировской области продолжат работу санитарной авиации

В Кировской области продолжат работу санитарной авиации - РИА Новости, 12.11.2024

В Кировской области продолжат работу санитарной авиации

Работу санитарной авиации в Кировской области после аннулирования сертификата эксплуатанта компании "Вяткаавиа" продолжат Русские вертолетные системы, заявил... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T22:52

2024-11-12T22:52

2024-11-12T22:52

кировская область

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Работу санитарной авиации в Кировской области после аннулирования сертификата эксплуатанта компании "Вяткаавиа" продолжат Русские вертолетные системы, заявил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов. Ранее Росавиация сообщила о том, что аннулировала сертификат эксплуатанта кировской компании "Вяткаавиа", санитарный вертолет которой потерпел катастрофу в конце октября в Даровском районе Кировской области. Пилот и три медика, находившиеся на борту, погибли. "Работа санитарной авиации продолжается в штатном режиме. Учитывая социальную значимость работы службы санитарной авиации, вылеты для оказания медицинской помощи в отдалённых населённых пунктах продолжаются", - написал Курдюмов в своем Telegram-канале. Он сообщил, что, по словам президента "Вяткаавиа" Олега Кочкина, в рамках заключённого контракта к работе по договору субподряда приступает новый исполнитель - Русские вертолетные системы, авиаперевозчик, имеющий все необходимые разрешительные документы. "Вылеты будут осуществляться на вертолетах "Ансат", оснащенных современным медицинским модулем. Медицинская помощь с привлечением "воздушной" скорой будет продолжена в полном объёме", - подчеркнул Курдюмов. Ранее проверку "Вяткаавиа" завершил Ространснадзор. В ходе нее был выявлен ряд нарушений со стороны сотрудников теперь бывшего эксплуатанта в части обеспечения требований безопасности полетов.

https://ria.ru/20241027/vertolet-1980334194.html

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кировская область

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кировская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), россия