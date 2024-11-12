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В Кировской области продолжат работу санитарной авиации - РИА Новости, 12.11.2024
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22:52 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/aviatsiya-1983407110.html
В Кировской области продолжат работу санитарной авиации
В Кировской области продолжат работу санитарной авиации - РИА Новости, 12.11.2024
В Кировской области продолжат работу санитарной авиации
Работу санитарной авиации в Кировской области после аннулирования сертификата эксплуатанта компании "Вяткаавиа" продолжат Русские вертолетные системы, заявил... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T22:52
2024-11-12T22:52
кировская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Работу санитарной авиации в Кировской области после аннулирования сертификата эксплуатанта компании "Вяткаавиа" продолжат Русские вертолетные системы, заявил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов. Ранее Росавиация сообщила о том, что аннулировала сертификат эксплуатанта кировской компании "Вяткаавиа", санитарный вертолет которой потерпел катастрофу в конце октября в Даровском районе Кировской области. Пилот и три медика, находившиеся на борту, погибли. "Работа санитарной авиации продолжается в штатном режиме. Учитывая социальную значимость работы службы санитарной авиации, вылеты для оказания медицинской помощи в отдалённых населённых пунктах продолжаются", - написал Курдюмов в своем Telegram-канале. Он сообщил, что, по словам президента "Вяткаавиа" Олега Кочкина, в рамках заключённого контракта к работе по договору субподряда приступает новый исполнитель - Русские вертолетные системы, авиаперевозчик, имеющий все необходимые разрешительные документы. "Вылеты будут осуществляться на вертолетах "Ансат", оснащенных современным медицинским модулем. Медицинская помощь с привлечением "воздушной" скорой будет продолжена в полном объёме", - подчеркнул Курдюмов. Ранее проверку "Вяткаавиа" завершил Ространснадзор. В ходе нее был выявлен ряд нарушений со стороны сотрудников теперь бывшего эксплуатанта в части обеспечения требований безопасности полетов.
https://ria.ru/20241027/vertolet-1980334194.html
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кировская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), россия
Кировская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Россия
В Кировской области продолжат работу санитарной авиации

Власти Кировской области заявили о продолжении работы санитарной авиации

© Фото : ГУ МЧС России по Ивановской областиВертолет "Национальной службы санитарной авиации"
Вертолет Национальной службы санитарной авиации - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Ивановской области
Вертолет "Национальной службы санитарной авиации" . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Работу санитарной авиации в Кировской области после аннулирования сертификата эксплуатанта компании "Вяткаавиа" продолжат Русские вертолетные системы, заявил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.
Ранее Росавиация сообщила о том, что аннулировала сертификат эксплуатанта кировской компании "Вяткаавиа", санитарный вертолет которой потерпел катастрофу в конце октября в Даровском районе Кировской области. Пилот и три медика, находившиеся на борту, погибли.
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"Работа санитарной авиации продолжается в штатном режиме. Учитывая социальную значимость работы службы санитарной авиации, вылеты для оказания медицинской помощи в отдалённых населённых пунктах продолжаются", - написал Курдюмов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что, по словам президента "Вяткаавиа" Олега Кочкина, в рамках заключённого контракта к работе по договору субподряда приступает новый исполнитель - Русские вертолетные системы, авиаперевозчик, имеющий все необходимые разрешительные документы.
"Вылеты будут осуществляться на вертолетах "Ансат", оснащенных современным медицинским модулем. Медицинская помощь с привлечением "воздушной" скорой будет продолжена в полном объёме", - подчеркнул Курдюмов.
Ранее проверку "Вяткаавиа" завершил Ространснадзор. В ходе нее был выявлен ряд нарушений со стороны сотрудников теперь бывшего эксплуатанта в части обеспечения требований безопасности полетов.
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Кировская областьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Россия
 
 
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