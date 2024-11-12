Российская авиация нанесла удар по пригороду Запорожья
Рогов: российская авиация нанесла удар по объектам ВСУ в пригороде Запорожья
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Российская авиация нанесла удар по украинским военным объектам в пригороде подконтрольного ВСУ города Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Сегодня рано утром наша фронтовая авиация нанесла удар по пригороду Запорожья, где сконцентрированы военные объекты украинских боевиков", - сказал он.
По словам Рогова, в самом городе было слышно несколько взрывов. Удар наносился авиационными бомбами. Информация о точных местах ударов и степень поражения военных объектов противника уточняется, добавил он.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Рогов рассказал о новой тактике обстрелов ВСУ в Запорожской области
24 августа, 05:25