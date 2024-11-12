Рейтинг@Mail.ru
Анкара, Москва и Тегеран намерены продолжать сотрудничество по Сирии - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/astana-1983266443.html
Анкара, Москва и Тегеран намерены продолжать сотрудничество по Сирии
Анкара, Москва и Тегеран намерены продолжать сотрудничество по Сирии - РИА Новости, 12.11.2024
Анкара, Москва и Тегеран намерены продолжать сотрудничество по Сирии
Анкара, Москва и Тегеран как страны-гаранты "Астанинского формата" по сирийскому урегулированию в совместном заявлении по итогам переговоров в Астане выразили... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:52
2024-11-12T12:52
в мире
сирия
астана
иран
оон
анкара (провинция)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e8b5272d1275691c9d2112360a062b59.jpg
АСТАНА, 12 ноя - РИА Новости. Анкара, Москва и Тегеран как страны-гаранты "Астанинского формата" по сирийскому урегулированию в совместном заявлении по итогам переговоров в Астане выразили решимость продолжать сотрудничество с целью борьбы с терроризмом во всех его проявлениях. "Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, включая трансграничные атаки и инфильтрацию", - говорится в совместном заявлении представителей Ирана, России и Турции по итогам 22-й международной встречи в Астанинском формате. В нём отмечается, что стороны подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу, а также подчеркнули важность предотвращения любой подрывной деятельности третьих сторон, которая может еще больше дестабилизировать ситуацию. "Выразили серьезную обеспокоенность присутствием и действиями террористических групп, которые угрожают мирным жителям внутри Идлибской зоны деэскалации и за ее пределами. Договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения устойчивой нормализации ситуации в Идлибской зоне деэскалации и вокруг нее, включая гуманитарную ситуацию", - добавили в заявлении. Стороны также осудили действия поддерживающих терроризм стран, подрывающие единство сирийского государства. "Осудили любые попытки любой страны по поддержке террористических и сепаратистских устремлений отдельных этно-конфессиональных групп населения и их вооружению", - говорится в заявлении. В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак. В январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета. Его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20240418/irib-1940892727.html
https://ria.ru/20240809/mid-1965168573.html
https://ria.ru/20240611/putin-1952277776.html
сирия
астана
иран
анкара (провинция)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8fb7e534fa7657586005fa62f5aaf434.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, астана, иран, оон, анкара (провинция), москва
В мире, Сирия, Астана, Иран, ООН, Анкара (провинция), Москва
Анкара, Москва и Тегеран намерены продолжать сотрудничество по Сирии

Анкара, Москва и Тегеран выразили решимость продолжать сотрудничество по Сирии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Астана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 12 ноя - РИА Новости. Анкара, Москва и Тегеран как страны-гаранты "Астанинского формата" по сирийскому урегулированию в совместном заявлении по итогам переговоров в Астане выразили решимость продолжать сотрудничество с целью борьбы с терроризмом во всех его проявлениях.
"Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, включая трансграничные атаки и инфильтрацию", - говорится в совместном заявлении представителей Ирана, России и Турции по итогам 22-й международной встречи в Астанинском формате.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Иран, Ирак и Сирия договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом
18 апреля, 19:38
В нём отмечается, что стороны подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу, а также подчеркнули важность предотвращения любой подрывной деятельности третьих сторон, которая может еще больше дестабилизировать ситуацию.
"Выразили серьезную обеспокоенность присутствием и действиями террористических групп, которые угрожают мирным жителям внутри Идлибской зоны деэскалации и за ее пределами. Договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения устойчивой нормализации ситуации в Идлибской зоне деэскалации и вокруг нее, включая гуманитарную ситуацию", - добавили в заявлении.
Стороны также осудили действия поддерживающих терроризм стран, подрывающие единство сирийского государства.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В МИД выразили готовность России принять встречу Асада и Эрдогана
9 августа, 13:29
"Осудили любые попытки любой страны по поддержке террористических и сепаратистских устремлений отдельных этно-конфессиональных групп населения и их вооружению", - говорится в заявлении.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.
В январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета. Его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Путин предложил Фидану продолжить работу в астанинском формате
11 июня, 20:28
 
В миреСирияАстанаИранООНАнкара (провинция)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала