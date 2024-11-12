Анкара, Москва и Тегеран намерены продолжать сотрудничество по Сирии
Анкара, Москва и Тегеран выразили решимость продолжать сотрудничество по Сирии
Астана. Архивное фото
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АСТАНА, 12 ноя - РИА Новости. Анкара, Москва и Тегеран как страны-гаранты "Астанинского формата" по сирийскому урегулированию в совместном заявлении по итогам переговоров в Астане выразили решимость продолжать сотрудничество с целью борьбы с терроризмом во всех его проявлениях.
"Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, включая трансграничные атаки и инфильтрацию", - говорится в совместном заявлении представителей Ирана, России и Турции по итогам 22-й международной встречи в Астанинском формате.
В нём отмечается, что стороны подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу, а также подчеркнули важность предотвращения любой подрывной деятельности третьих сторон, которая может еще больше дестабилизировать ситуацию.
"Выразили серьезную обеспокоенность присутствием и действиями террористических групп, которые угрожают мирным жителям внутри Идлибской зоны деэскалации и за ее пределами. Договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения устойчивой нормализации ситуации в Идлибской зоне деэскалации и вокруг нее, включая гуманитарную ситуацию", - добавили в заявлении.
Стороны также осудили действия поддерживающих терроризм стран, подрывающие единство сирийского государства.
"Осудили любые попытки любой страны по поддержке террористических и сепаратистских устремлений отдельных этно-конфессиональных групп населения и их вооружению", - говорится в заявлении.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.
В январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета. Его основной задачей является подготовка конституционной реформы.