https://ria.ru/20241112/arenda-1983239186.html

СМИ рассказали о росте интереса российских водителей к долгосрочной аренде

СМИ рассказали о росте интереса российских водителей к долгосрочной аренде - РИА Новости, 12.11.2024

СМИ рассказали о росте интереса российских водителей к долгосрочной аренде

Россияне стали чаще брать автомобили напрокат на длительный срок из-за серьезного повышения цен на покупку и обслуживание личного автомобиля, сообщает... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:42

2024-11-12T10:42

2024-11-12T14:05

общество

авто

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россияне стали чаще брать автомобили напрокат на длительный срок из-за серьезного повышения цен на покупку и обслуживание личного автомобиля, сообщает "Коммерсантъ"."В ноябре 2024 года доля россиян с водительскими правами, пользующихся арендой автомобилей на срок от одних суток, выросла до 25%. Годом ранее число таких водителей не превышало 18%", - говорится в материале.Отмечается, что средний срок аренды составляет два-три дня, и примерно 64% опрошенных прибегают к этому ради туристических поездок, в то время как 15% используют автомобиль для работы.Ранее СМИ сообщали, что водителям стала доступна возможность выкупа машины у каршеринга.

https://ria.ru/20241112/rezina-1979375832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто