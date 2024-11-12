https://ria.ru/20241112/arenda-1983239186.html
СМИ рассказали о росте интереса российских водителей к долгосрочной аренде
СМИ рассказали о росте интереса российских водителей к долгосрочной аренде - РИА Новости, 12.11.2024
СМИ рассказали о росте интереса российских водителей к долгосрочной аренде
Россияне стали чаще брать автомобили напрокат на длительный срок из-за серьезного повышения цен на покупку и обслуживание личного автомобиля, сообщает... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:42
2024-11-12T10:42
2024-11-12T14:05
общество
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869986437_0:271:3159:2048_1920x0_80_0_0_298b1b82418c7215438f1bf82cbc6999.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россияне стали чаще брать автомобили напрокат на длительный срок из-за серьезного повышения цен на покупку и обслуживание личного автомобиля, сообщает "Коммерсантъ"."В ноябре 2024 года доля россиян с водительскими правами, пользующихся арендой автомобилей на срок от одних суток, выросла до 25%. Годом ранее число таких водителей не превышало 18%", - говорится в материале.Отмечается, что средний срок аренды составляет два-три дня, и примерно 64% опрошенных прибегают к этому ради туристических поездок, в то время как 15% используют автомобиль для работы.Ранее СМИ сообщали, что водителям стала доступна возможность выкупа машины у каршеринга.
https://ria.ru/20241112/rezina-1979375832.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869986437_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_c61e883af94336de7026ae601c53e4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто
СМИ рассказали о росте интереса российских водителей к долгосрочной аренде
“Ъ”: в России доля долгосрочной аренды машин на авторынке выросла до 25%
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Россияне стали чаще брать автомобили напрокат на длительный срок из-за серьезного повышения цен на покупку и обслуживание личного автомобиля, сообщает "Коммерсантъ"
.
"В ноябре 2024 года доля россиян с водительскими правами, пользующихся арендой автомобилей на срок от одних суток, выросла до 25%. Годом ранее число таких водителей не превышало 18%", - говорится в материале.
Отмечается, что средний срок аренды составляет два-три дня, и примерно 64% опрошенных прибегают к этому ради туристических поездок, в то время как 15% используют автомобиль для работы.
Ранее СМИ сообщали, что водителям стала доступна возможность выкупа машины у каршеринга.