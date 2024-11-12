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СМИ рассказали о росте интереса российских водителей к долгосрочной аренде - РИА Новости, 12.11.2024
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10:42 12.11.2024 (обновлено: 14:05 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/arenda-1983239186.html
СМИ рассказали о росте интереса российских водителей к долгосрочной аренде
СМИ рассказали о росте интереса российских водителей к долгосрочной аренде - РИА Новости, 12.11.2024
СМИ рассказали о росте интереса российских водителей к долгосрочной аренде
Россияне стали чаще брать автомобили напрокат на длительный срок из-за серьезного повышения цен на покупку и обслуживание личного автомобиля, сообщает... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:42
2024-11-12T14:05
общество
авто
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россияне стали чаще брать автомобили напрокат на длительный срок из-за серьезного повышения цен на покупку и обслуживание личного автомобиля, сообщает "Коммерсантъ"."В ноябре 2024 года доля россиян с водительскими правами, пользующихся арендой автомобилей на срок от одних суток, выросла до 25%. Годом ранее число таких водителей не превышало 18%", - говорится в материале.Отмечается, что средний срок аренды составляет два-три дня, и примерно 64% опрошенных прибегают к этому ради туристических поездок, в то время как 15% используют автомобиль для работы.Ранее СМИ сообщали, что водителям стала доступна возможность выкупа машины у каршеринга.
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общество, авто
Общество, Авто
СМИ рассказали о росте интереса российских водителей к долгосрочной аренде

“Ъ”: в России доля долгосрочной аренды машин на авторынке выросла до 25%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили различных каршеринговых компаний на одной из улиц в центре Москвы
Автомобили различных каршеринговых компаний на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобили различных каршеринговых компаний на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россияне стали чаще брать автомобили напрокат на длительный срок из-за серьезного повышения цен на покупку и обслуживание личного автомобиля, сообщает "Коммерсантъ".
"В ноябре 2024 года доля россиян с водительскими правами, пользующихся арендой автомобилей на срок от одних суток, выросла до 25%. Годом ранее число таких водителей не превышало 18%", - говорится в материале.
Отмечается, что средний срок аренды составляет два-три дня, и примерно 64% опрошенных прибегают к этому ради туристических поездок, в то время как 15% используют автомобиль для работы.
Ранее СМИ сообщали, что водителям стала доступна возможность выкупа машины у каршеринга.
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