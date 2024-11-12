https://ria.ru/20241112/anokhin-1983394563.html

Анохин: Смоленской государственной с/х академии нужна "перезагрузка"

Анохин: Смоленской государственной с/х академии нужна "перезагрузка" - РИА Новости, 12.11.2024

Анохин: Смоленской государственной с/х академии нужна "перезагрузка"

Для выхода Смоленской государственной сельскохозяйственной академии на новый этап развития нужна "перезагрузка", отметил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T20:08

2024-11-12T20:08

2024-11-12T20:08

смоленская область

василий анохин

смоленская область

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Для выхода Смоленской государственной сельскохозяйственной академии на новый этап развития нужна "перезагрузка", отметил губернатор Василий Анохин."Будущее главного аграрного вуза нашей области обсудили с его новым врио ректора Юлией Александровной Евстафьевой. Высшая школа должна быть максимально встроена в экономику региона. Соответственно, СГСХА должна стать научным локомотивом смоленского сельского хозяйства", - написал глава региона в своем телеграм-каналеОн добавил, что академия совместно с правительством области будет работать над тремя стратегическими направлениями развития: семеноводство и селекция в растениеводстве, ветеринарные биотехнологии и популяционная генетика, производство и переработка продукции. Вокруг них будет организована образовательная, исследовательская и технологическая деятельность студентов, аспирантов, ученых, преподавателей и отраслевых партнеров вуза."В рамках всех направлений планируем создать в 2026-2027 годы новые лаборатории: генетики в льноводстве, ветеринарной безопасности, эмбриологии, зоотехники и кормопроизводства. Исследовательские центры будут работать над получением качественных семенных материалов для агрокультур, реализацией программ по восстановлению и сохранению специализированных пород скота, разработкой препаратов для борьбы с инфекциями КРС, решениями по повышению урожайности, качества животноводческого сырья и сельскохозяйственной продукции", - подчеркнул Анохин.Помимо научно-технологического участия в развитии АПК региона, СГСХА активно включится в подготовку кадров для отрасли на разных уровнях."Со следующего года приступим к реализации федпроекта "Кадры в АПК" и увеличим количество школ с агротехническим профилем, создадим в них новые агроклассы. Это позволит увлечь сельским хозяйством тысячи школьников по всей области, которые в будущем станут студентами академии, профильных колледжей и техникумов. Также вместе со смоленскими аграрными предприятиями продолжим увеличивать целевой набор в вуз", - резюмировал губернатор.

https://ria.ru/20241112/anokhin-1983244762.html

https://ria.ru/20241107/tsrb-1982476752.html

смоленская область

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василий анохин, смоленская область