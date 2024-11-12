https://ria.ru/20241112/anokhin-1983359559.html

Анохин: в Вяземском районе продолжается реконструкция мелькомбината

Анохин: в Вяземском районе продолжается реконструкция мелькомбината - РИА Новости, 12.11.2024

Анохин: в Вяземском районе продолжается реконструкция мелькомбината

В Вяземском районе Смоленской области продолжается масштабная реконструкция бывшего мелькомбината для создания современного производства высококачественных... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:35

2024-11-12T17:35

2024-11-12T17:35

смоленская область

вяземский район

василий анохин

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В Вяземском районе Смоленской области продолжается масштабная реконструкция бывшего мелькомбината для создания современного производства высококачественных кормов для рыб, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.Проект реализуется в рамках договоренностей, достигнутых в этом году на Петербургском международном экономическом форуме."На текущем этапе инвестор перестраивает комплекс производственных зданий, ремонтирует склады, бытовой корпус с лабораторией, административный блок, а также завершает возведение котельной", – написал губернатор.По его словам, работа предприятия по изготовлению кормов будет запущена в 2025 году. На нем будет выпускаться почти 110 тысяч тонн продукции в год. В реализацию проекта инвестор вложит более восьми миллиардов рублей. Открытие нового производства позволит создать 120 высокооплачиваемых рабочих мест для жителей района."Проект реализуется при поддержке правительства области. Продолжим оказывать компании-инвестору содействие для успешного запуска нового крупного производства", – отметил Анохин.

https://ria.ru/20241112/anokhin-1983244762.html

https://ria.ru/20241107/eksport-1982390724.html

вяземский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вяземский район, василий анохин