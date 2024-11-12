Рейтинг@Mail.ru
Анохин: в Вяземском районе продолжается реконструкция мелькомбината - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:35 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/anokhin-1983359559.html
Анохин: в Вяземском районе продолжается реконструкция мелькомбината
Анохин: в Вяземском районе продолжается реконструкция мелькомбината - РИА Новости, 12.11.2024
Анохин: в Вяземском районе продолжается реконструкция мелькомбината
В Вяземском районе Смоленской области продолжается масштабная реконструкция бывшего мелькомбината для создания современного производства высококачественных... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:35
2024-11-12T17:35
смоленская область
вяземский район
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_00e1ff96fa80d4a87b250ebc6a4202df.jpg
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В Вяземском районе Смоленской области продолжается масштабная реконструкция бывшего мелькомбината для создания современного производства высококачественных кормов для рыб, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.Проект реализуется в рамках договоренностей, достигнутых в этом году на Петербургском международном экономическом форуме."На текущем этапе инвестор перестраивает комплекс производственных зданий, ремонтирует склады, бытовой корпус с лабораторией, административный блок, а также завершает возведение котельной", – написал губернатор.По его словам, работа предприятия по изготовлению кормов будет запущена в 2025 году. На нем будет выпускаться почти 110 тысяч тонн продукции в год. В реализацию проекта инвестор вложит более восьми миллиардов рублей. Открытие нового производства позволит создать 120 высокооплачиваемых рабочих мест для жителей района."Проект реализуется при поддержке правительства области. Продолжим оказывать компании-инвестору содействие для успешного запуска нового крупного производства", – отметил Анохин.
https://ria.ru/20241112/anokhin-1983244762.html
https://ria.ru/20241107/eksport-1982390724.html
вяземский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_228:0:2503:1706_1920x0_80_0_0_892bb58a9cc6935c6103e1b6aa13217b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вяземский район, василий анохин
Смоленская область, Вяземский район, Василий Анохин

Анохин: в Вяземском районе продолжается реконструкция мелькомбината

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В Вяземском районе Смоленской области продолжается масштабная реконструкция бывшего мелькомбината для создания современного производства высококачественных кормов для рыб, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Проект реализуется в рамках договоренностей, достигнутых в этом году на Петербургском международном экономическом форуме.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Глава Смоленщины: расчищено уже более 70 километров реки Вазуза
Вчера, 11:11
"На текущем этапе инвестор перестраивает комплекс производственных зданий, ремонтирует склады, бытовой корпус с лабораторией, административный блок, а также завершает возведение котельной", – написал губернатор.
По его словам, работа предприятия по изготовлению кормов будет запущена в 2025 году. На нем будет выпускаться почти 110 тысяч тонн продукции в год. В реализацию проекта инвестор вложит более восьми миллиардов рублей. Открытие нового производства позволит создать 120 высокооплачиваемых рабочих мест для жителей района.
"Проект реализуется при поддержке правительства области. Продолжим оказывать компании-инвестору содействие для успешного запуска нового крупного производства", – отметил Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Смоленский центр поддержки экспорта расширил перечень услуг
7 ноября, 11:58
 
Смоленская областьВяземский районВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала