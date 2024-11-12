https://ria.ru/20241112/anokhin-1983359559.html
Анохин: в Вяземском районе продолжается реконструкция мелькомбината
Анохин: в Вяземском районе продолжается реконструкция мелькомбината - РИА Новости, 12.11.2024
Анохин: в Вяземском районе продолжается реконструкция мелькомбината
В Вяземском районе Смоленской области продолжается масштабная реконструкция бывшего мелькомбината для создания современного производства высококачественных... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:35
2024-11-12T17:35
2024-11-12T17:35
смоленская область
вяземский район
василий анохин
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В Вяземском районе Смоленской области продолжается масштабная реконструкция бывшего мелькомбината для создания современного производства высококачественных кормов для рыб, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.Проект реализуется в рамках договоренностей, достигнутых в этом году на Петербургском международном экономическом форуме."На текущем этапе инвестор перестраивает комплекс производственных зданий, ремонтирует склады, бытовой корпус с лабораторией, административный блок, а также завершает возведение котельной", – написал губернатор.По его словам, работа предприятия по изготовлению кормов будет запущена в 2025 году. На нем будет выпускаться почти 110 тысяч тонн продукции в год. В реализацию проекта инвестор вложит более восьми миллиардов рублей. Открытие нового производства позволит создать 120 высокооплачиваемых рабочих мест для жителей района."Проект реализуется при поддержке правительства области. Продолжим оказывать компании-инвестору содействие для успешного запуска нового крупного производства", – отметил Анохин.
https://ria.ru/20241112/anokhin-1983244762.html
https://ria.ru/20241107/eksport-1982390724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вяземский район, василий анохин
Смоленская область, Вяземский район, Василий Анохин
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В Вяземском районе Смоленской области продолжается масштабная реконструкция бывшего мелькомбината для создания современного производства высококачественных кормов для рыб, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Проект реализуется в рамках договоренностей, достигнутых в этом году на Петербургском международном экономическом форуме.
"На текущем этапе инвестор перестраивает комплекс производственных зданий, ремонтирует склады, бытовой корпус с лабораторией, административный блок, а также завершает возведение котельной", – написал губернатор.
По его словам, работа предприятия по изготовлению кормов будет запущена в 2025 году. На нем будет выпускаться почти 110 тысяч тонн продукции в год. В реализацию проекта инвестор вложит более восьми миллиардов рублей. Открытие нового производства позволит создать 120 высокооплачиваемых рабочих мест для жителей района.
"Проект реализуется при поддержке правительства области. Продолжим оказывать компании-инвестору содействие для успешного запуска нового крупного производства", – отметил Анохин
.