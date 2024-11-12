https://ria.ru/20241112/anokhin-1983244762.html

Глава Смоленщины: расчищено уже более 70 километров реки Вазуза

Глава Смоленщины: расчищено уже более 70 километров реки Вазуза - РИА Новости, 12.11.2024

Глава Смоленщины: расчищено уже более 70 километров реки Вазуза

Расчищено более 70 километров реки Вазуза на участке от села Высокое до города Сычевка, извлечено почти 4,5 тысячи кубических метров топляка, убрано 20 бетонных РИА Новости, 12.11.2024

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смоленская область

василий анохин

смоленская область

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Расчищено более 70 километров реки Вазуза на участке от села Высокое до города Сычевка, извлечено почти 4,5 тысячи кубических метров топляка, убрано 20 бетонных бесхозных конструкций в русле, освобождено 16 гектаров водотока от нежелательной растительности, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Работы в две смены шесть дней в неделю – в таком интенсивном режиме с июля ведется восстановление реки Вазуза", – написал глава региона. По его словам, в восстановление реки активно включились десятки неравнодушных местных жителей. Основные работы выполняются специалистами на лодках-амфибиях, экскаваторах, погрузчиках и самосвалах. На текущем этапе завершается уборка береговой линии и продолжается извлечение древесного хлама, который поднимается течением водотока, усилившимся после расчистки. Расчистка Вазузы улучшит качество жизни более 17 тысяч смолян в 21 населенном пункте, расположенном вдоль русла реки. На реализацию совместного с Росводресурсами водоохранного проекта из федерального бюджета направлено более 71 миллиона рублей, добавил Анохин.

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смоленская область

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василий анохин, смоленская область