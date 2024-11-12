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В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.11.2024
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09:47 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/aleshki-1983228670.html
В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель
В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.11.2024
В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинской артиллерией населенного пункта Алешки Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:47
2024-11-12T09:47
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 12 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинской артиллерией населенного пункта Алешки Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 41 артиллерийский удар, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В населенном пункте Алешки в результате украинского обстрела ранения получил один мирный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. Еще 16 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Днепряны, Каиры, Горностаевка, Заводовка, Алешки, Старая Збурьевка, Новая Маячка, Каховка.
https://ria.ru/20240505/obstrel-1943943527.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель

В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ГЕНИЧЕСК, 12 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинской артиллерией населенного пункта Алешки Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 41 артиллерийский удар, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В населенном пункте Алешки в результате украинского обстрела ранения получил один мирный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. Еще 16 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Днепряны, Каиры, Горностаевка, Заводовка, Алешки, Старая Збурьевка, Новая Маячка, Каховка.
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Днепр (город)Херсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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