https://ria.ru/20241112/aleshki-1983228670.html

В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель

В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.11.2024

В Херсонской области при обстреле пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинской артиллерией населенного пункта Алешки Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T09:47

2024-11-12T09:47

2024-11-12T09:47

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 12 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела украинской артиллерией населенного пункта Алешки Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 41 артиллерийский удар, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В населенном пункте Алешки в результате украинского обстрела ранения получил один мирный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 25 артиллерийских ударов. Еще 16 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Днепряны, Каиры, Горностаевка, Заводовка, Алешки, Старая Збурьевка, Новая Маячка, Каховка.

https://ria.ru/20240505/obstrel-1943943527.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия