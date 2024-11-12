https://ria.ru/20241112/afganistan-1983346796.html
В Мумбаи заработало консульство Афганистана
В Мумбаи заработало консульство Афганистана - РИА Новости, 12.11.2024
В Мумбаи заработало консульство Афганистана
МИД Афганистана назначил исполняющим обязанности консула в индийском Мумбаи карьерного дипломата Хафиза Икрамуддина Камиля, сообщило афганское правительственное РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:56
2024-11-12T16:56
2024-11-12T16:57
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. МИД Афганистана назначил исполняющим обязанности консула в индийском Мумбаи карьерного дипломата Хафиза Икрамуддина Камиля, сообщило афганское правительственное информационное агентство Бахтар со ссылкой на информированный источник во внешнеполитическом ведомстве. Камиль имеет степень доктора философии в области международного права и ранее занимал должность заместителя директора департамента сотрудничества в области безопасности и пограничных вопросов министерства иностранных дел. Как сообщает афганский информационный портал Khaama press, консульство, представляющее действующую власть Афганистана, с 11 ноября уже начало проводить визовое обслуживание и выдачу паспортов гражданам Афганистана. Согласно информации Бахтар, "в настоящее время Камиль находится в Мумбаи, где выполняет свои обязанности дипломата, представляющего Исламский эмират". Ранее индийская газета Sunday Guardian сообщала, что власти Индии с большой долей вероятности согласятся, чтобы афганский дипломат в ранге второго секретаря представлял действующую афганскую власть в афганском консульстве в Мумбаи. Возобновление консульских отношений между Афганистаном и Индией знаменует собой динамичный сдвиг в региональных отношениях и афгано-индийском взаимодействии, сообщает Khaama press. Седьмого июля 2008 боевики военного крыла "Талибан"* - "Сеть Хаккани" (организации находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность) провели теракт у ворот посольства Индии в Исламской республике Афганистан, в результате которого было убито 58 и ранен 141 человек. При взрыве заминированного автомобиля погибли два высокопоставленных индийских дипломата.* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20241004/lavrov-1976311313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, мумбаи, индия, талибан, сеть хаккани, оон
В мире, Афганистан, Мумбаи, Индия, Талибан, Сеть Хаккани, ООН
В Мумбаи заработало консульство Афганистана
МИД Афганистана назначил и.о. консула в Мумбаи карьерного дипломата
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
МИД Афганистана назначил исполняющим обязанности консула в индийском Мумбаи карьерного дипломата Хафиза Икрамуддина Камиля, сообщило афганское правительственное информационное агентство Бахтар
со ссылкой на информированный источник во внешнеполитическом ведомстве.
Камиль имеет степень доктора философии в области международного права и ранее занимал должность заместителя директора департамента сотрудничества в области безопасности и пограничных вопросов министерства иностранных дел.
Как сообщает афганский информационный портал Khaama press, консульство, представляющее действующую власть Афганистана, с 11 ноября уже начало проводить визовое обслуживание и выдачу паспортов гражданам Афганистана.
Согласно информации Бахтар, "в настоящее время Камиль находится в Мумбаи, где выполняет свои обязанности дипломата, представляющего Исламский эмират".
Ранее индийская газета Sunday Guardian сообщала, что власти Индии
с большой долей вероятности согласятся, чтобы афганский дипломат в ранге второго секретаря представлял действующую афганскую власть в афганском консульстве в Мумбаи.
Возобновление консульских отношений между Афганистаном и Индией знаменует собой динамичный сдвиг в региональных отношениях и афгано-индийском взаимодействии, сообщает Khaama press.
Седьмого июля 2008 боевики военного крыла "Талибан
"* - "Сеть Хаккани
" (организации находятся под санкциями ООН
за террористическую деятельность) провели теракт у ворот посольства Индии в Исламской республике Афганистан, в результате которого было убито 58 и ранен 141 человек. При взрыве заминированного автомобиля погибли два высокопоставленных индийских дипломата.
* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.