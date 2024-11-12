https://ria.ru/20241112/afganistan-1983222446.html

Афганистан попросил предоставить правительству талибов место в ООН

Афганистан попросил предоставить правительству талибов место в ООН - РИА Новости, 12.11.2024

Афганистан попросил предоставить правительству талибов место в ООН

МИД Афганистана обратился к ООН с просьбой предоставить действующему правительству место во всемирной организации, сообщают афганские СМИ. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T09:12

2024-11-12T09:12

2024-11-12T09:23

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. МИД Афганистана обратился к ООН с просьбой предоставить действующему правительству место во всемирной организации, сообщают афганские СМИ. Заместитель министра иностранных дел Афганистана Шир Мохаммад Аббас Станекзай на встрече с дипломатами и журналистами в МИД заявил, что официальный Кабул "стремится к позитивным отношениям со всеми странами, включая Соединенные Штаты". "Исламский Эмират (самоназвание политического режима талибов)* готов сотрудничать со всеми странами по любому вопросу. Пусть Бог создаст такие условия, которые позволят Афганистану занять свое место, будь то в ООН или на любом другом форуме, чтобы выразить обеспокоенность нашего народа и положить конец его бедствиям", - приводит телеканал Tolo слова дипломата. По словам Станекзая, у временного правительства Афганистана нет проблем ни с одним государством и оно "стремится к дружественным отношениям со всем миром, включая региональные, внерегиональные и глобальные державы, такие как Россия, Китай и США". "Мы всегда доводили до сведения крупных держав, что Афганистан не желает находиться в конфликте с какой-либо страной... Помимо восточных стран, которые поддерживали тесные связи с нами на протяжении последних трех лет, в последнее время европейские страны также проявили интерес к налаживанию позитивных отношений с Исламским Эмиратом", - добавил Станекзай. С тех пор, как талибы вернулись к власти в августе 2021 года, еще ни одна страна не признала их правительство. Однако в настоящее время некоторые государства поддерживают с ним конструктивные отношения и наладили успешное взаимодействие.* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20241107/afganistan-1982427232.html

https://ria.ru/20241004/taliby-1976304126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, кабул (город), россия, оон