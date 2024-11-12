https://ria.ru/20241112/afganistan-1983222446.html
Афганистан попросил предоставить правительству талибов место в ООН
Афганистан попросил предоставить правительству талибов место в ООН - РИА Новости, 12.11.2024
Афганистан попросил предоставить правительству талибов место в ООН
МИД Афганистана обратился к ООН с просьбой предоставить действующему правительству место во всемирной организации, сообщают афганские СМИ. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:12
2024-11-12T09:12
2024-11-12T09:23
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. МИД Афганистана обратился к ООН с просьбой предоставить действующему правительству место во всемирной организации, сообщают афганские СМИ. Заместитель министра иностранных дел Афганистана Шир Мохаммад Аббас Станекзай на встрече с дипломатами и журналистами в МИД заявил, что официальный Кабул "стремится к позитивным отношениям со всеми странами, включая Соединенные Штаты". "Исламский Эмират (самоназвание политического режима талибов)* готов сотрудничать со всеми странами по любому вопросу. Пусть Бог создаст такие условия, которые позволят Афганистану занять свое место, будь то в ООН или на любом другом форуме, чтобы выразить обеспокоенность нашего народа и положить конец его бедствиям", - приводит телеканал Tolo слова дипломата. По словам Станекзая, у временного правительства Афганистана нет проблем ни с одним государством и оно "стремится к дружественным отношениям со всем миром, включая региональные, внерегиональные и глобальные державы, такие как Россия, Китай и США". "Мы всегда доводили до сведения крупных держав, что Афганистан не желает находиться в конфликте с какой-либо страной... Помимо восточных стран, которые поддерживали тесные связи с нами на протяжении последних трех лет, в последнее время европейские страны также проявили интерес к налаживанию позитивных отношений с Исламским Эмиратом", - добавил Станекзай. С тех пор, как талибы вернулись к власти в августе 2021 года, еще ни одна страна не признала их правительство. Однако в настоящее время некоторые государства поддерживают с ним конструктивные отношения и наладили успешное взаимодействие.* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20241107/afganistan-1982427232.html
https://ria.ru/20241004/taliby-1976304126.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, кабул (город), россия, оон
В мире, Афганистан, Кабул (город), Россия, ООН
Афганистан попросил предоставить правительству талибов место в ООН
МИД Афганистана попросило ООН дать правительству страны место в организации
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. МИД Афганистана обратился к ООН с просьбой предоставить действующему правительству место во всемирной организации, сообщают афганские СМИ.
Заместитель министра иностранных дел Афганистана Шир Мохаммад Аббас Станекзай на встрече с дипломатами и журналистами в МИД заявил, что официальный Кабул
"стремится к позитивным отношениям со всеми странами, включая Соединенные Штаты".
"Исламский Эмират (самоназвание политического режима талибов)* готов сотрудничать со всеми странами по любому вопросу. Пусть Бог создаст такие условия, которые позволят Афганистану занять свое место, будь то в ООН или на любом другом форуме, чтобы выразить обеспокоенность нашего народа и положить конец его бедствиям", - приводит телеканал Tolo слова дипломата.
По словам Станекзая, у временного правительства Афганистана нет проблем ни с одним государством и оно "стремится к дружественным отношениям со всем миром, включая региональные, внерегиональные и глобальные державы, такие как Россия
, Китай
и США". "Мы всегда доводили до сведения крупных держав, что Афганистан не желает находиться в конфликте с какой-либо страной... Помимо восточных стран, которые поддерживали тесные связи с нами на протяжении последних трех лет, в последнее время европейские страны также проявили интерес к налаживанию позитивных отношений с Исламским Эмиратом", - добавил Станекзай.
С тех пор, как талибы вернулись к власти в августе 2021 года, еще ни одна страна не признала их правительство. Однако в настоящее время некоторые государства поддерживают с ним конструктивные отношения и наладили успешное взаимодействие.
* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.