https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983353899.html

Последнего из задержанных в Сухуме оппозиционеров отпустили из изолятора

Последнего из задержанных в Сухуме оппозиционеров отпустили из изолятора - РИА Новости, 12.11.2024

Последнего из задержанных в Сухуме оппозиционеров отпустили из изолятора

Последнего из пяти задержанных накануне абхазских оппозиционеров, Алмасхана Ардзинбу, выпустили из изолятора временного содержания службы госбезопасности в... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:16

2024-11-12T17:16

2024-11-12T18:08

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протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Последнего из пяти задержанных накануне абхазских оппозиционеров, Алмасхана Ардзинбу, выпустили из изолятора временного содержания службы госбезопасности в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости. Ранее во вторник из-под стражи освободили оппозиционеров Аслана Гварамию, Омара Смыра, Рамаза Джопуа и Гарри Кокая. Пятеро абхазских оппозиционеров были задержаны 11 ноября вечером за потасовку у здания парламента. Акции протеста в Сухуме начались после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция против ратификации этого соглашения, так как считает, что речь идет о продаже РФ апартаментов в Абхазии. Несколько оппозиционеров во вторник были задержаны службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. Оппозиция обещала разблокировать проезд, если ее активистов отпустят.

https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983303638.html

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в мире, сухум, абхазия, россия, протесты в абхазии — 2024