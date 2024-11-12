https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983353899.html
Последнего из задержанных в Сухуме оппозиционеров отпустили из изолятора
Последнего из задержанных в Сухуме оппозиционеров отпустили из изолятора - РИА Новости, 12.11.2024
Последнего из задержанных в Сухуме оппозиционеров отпустили из изолятора
Последнего из пяти задержанных накануне абхазских оппозиционеров, Алмасхана Ардзинбу, выпустили из изолятора временного содержания службы госбезопасности в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:16
2024-11-12T17:16
2024-11-12T18:08
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протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Последнего из пяти задержанных накануне абхазских оппозиционеров, Алмасхана Ардзинбу, выпустили из изолятора временного содержания службы госбезопасности в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости. Ранее во вторник из-под стражи освободили оппозиционеров Аслана Гварамию, Омара Смыра, Рамаза Джопуа и Гарри Кокая. Пятеро абхазских оппозиционеров были задержаны 11 ноября вечером за потасовку у здания парламента. Акции протеста в Сухуме начались после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция против ратификации этого соглашения, так как считает, что речь идет о продаже РФ апартаментов в Абхазии. Несколько оппозиционеров во вторник были задержаны службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. Оппозиция обещала разблокировать проезд, если ее активистов отпустят.
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в мире, сухум, абхазия, россия, протесты в абхазии — 2024
В мире, Сухум, Абхазия, Россия, Протесты в Абхазии — 2024
Последнего из задержанных в Сухуме оппозиционеров отпустили из изолятора
Последнего из задержанных абхазских оппозиционеров отпустили из изолятора
СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Последнего из пяти задержанных накануне абхазских оппозиционеров, Алмасхана Ардзинбу, выпустили из изолятора временного содержания службы госбезопасности в Сухуме, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее во вторник из-под стражи освободили оппозиционеров Аслана Гварамию, Омара Смыра, Рамаза Джопуа и Гарри Кокая.
Пятеро абхазских оппозиционеров были задержаны 11 ноября вечером за потасовку у здания парламента.
Акции протеста в Сухуме начались после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция против ратификации этого соглашения, так как считает, что речь идет о продаже РФ
апартаментов в Абхазии
.
Несколько оппозиционеров во вторник были задержаны службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. Оппозиция обещала разблокировать проезд, если ее активистов отпустят.