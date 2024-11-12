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Третьего задержанного в Сухуме оппозиционера выпустили из изолятора - РИА Новости, 12.11.2024
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16:28 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983333070.html
Третьего задержанного в Сухуме оппозиционера выпустили из изолятора
Третьего задержанного в Сухуме оппозиционера выпустили из изолятора - РИА Новости, 12.11.2024
Третьего задержанного в Сухуме оппозиционера выпустили из изолятора
Третьего из пяти задержанных в Сухуме за потасовку у парламента абхазских оппозиционеров выпустили из изолятора временного содержания Службы госбезопасности... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:28
2024-11-12T16:28
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протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Третьего из пяти задержанных в Сухуме за потасовку у парламента абхазских оппозиционеров выпустили из изолятора временного содержания Службы госбезопасности Абхазии, речь идет о Рамазе Джопуа, передает корреспондент РИА Новости. Пятеро оппозиционеров были задержаны в Сухуме 11 ноября вечером после участия в потасовке с депутатом парламента. Акции протеста в Сухуме начались после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция против ратификации этого соглашения, так как считает, что речь идет о продаже РФ апартаментов в Абхазии.
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в мире, сухум, россия, абхазия, протесты в абхазии — 2024
В мире, Сухум, Россия, Абхазия, Протесты в Абхазии — 2024
Третьего задержанного в Сухуме оппозиционера выпустили из изолятора

Третьего из пяти задержанных в Сухуме оппозиционеров выпустили из изолятора

© Кадр видео из соцсетейОбстановка на мосту в Абхазии
Обстановка на мосту в Абхазии - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Обстановка на мосту в Абхазии
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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Третьего из пяти задержанных в Сухуме за потасовку у парламента абхазских оппозиционеров выпустили из изолятора временного содержания Службы госбезопасности Абхазии, речь идет о Рамазе Джопуа, передает корреспондент РИА Новости.
Пятеро оппозиционеров были задержаны в Сухуме 11 ноября вечером после участия в потасовке с депутатом парламента.
Акции протеста в Сухуме начались после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция против ратификации этого соглашения, так как считает, что речь идет о продаже РФ апартаментов в Абхазии.
Автомобили на Гумистинском мосту, заблокированном противниками ратификации соглашения между Абхазией и Россией об инвестициях - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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