https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983331344.html

В Абхазии освободили еще одного оппозиционера

В Абхазии освободили еще одного оппозиционера - РИА Новости, 12.11.2024

В Абхазии освободили еще одного оппозиционера

Второго из пяти абхазских оппозиционеров, задержанных 11 ноября, освободили из-под стражи, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:21

2024-11-12T16:21

2024-11-12T16:47

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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Второго из пяти абхазских оппозиционеров, задержанных 11 ноября, освободили из-под стражи, сообщает корреспондент РИА Новости. Пятеро абхазских оппозиционеров были задержаны 11 ноября вечером после участия в потасовке с депутатом парламента. По данным корреспондента РИА Новости, из-под стражи освободили Омара Смыра. Ранее во вторник освободили оппозиционера Аслана Гварамию. Акции протеста в Сухуме начались после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция против ратификации этого соглашения, так как считает, что речь идет о продаже РФ апартаментов в Абхазии. Несколько оппозиционеров во вторник были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум, позже один мост был разблокирован. Оппозиция утверждает, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.

https://ria.ru/20241112/sukhum-1983306246.html

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Освобожденный из изолятора абхазский оппозиционер Омар Смыр Уже двух из пяти задержанных абхазских оппозиционеров выпустили из изолятора. Первый из них - Аслан Гварамия, второй – Омар Смыр, он и фигурирует на кадрах. Задержание проводилось накануне - после участия в потасовке с депутатом парламента. 2024-11-12T16:21 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сухум, абхазия, россия, протесты в абхазии — 2024