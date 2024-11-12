В Абхазии освободили одного из задержанных оппозиционеров
В Абхазии освободили оппозиционера, задержанного за потасовку у парламента
© Фото : соцсетиСотрудники силовых ведомств возле здания СГБ Абхазии
© Фото : соцсети
Сотрудники силовых ведомств возле здания СГБ Абхазии . Архивное фото
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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Одного из пяти оппозиционеров, задержанных накануне вечером в Сухуме после потасовки с депутатом парламента Абхазии, выпустили из изолятора временного содержания Службы госбезопасности республики, речь идет об Аслане Гварамии, передает корреспондент РИА Новости.
Акции протеста в Сухуме начались вечером 11 ноября после того, как абхазский парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция выступает против ратификации этого соглашения - она считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. Пятеро активистов были задержаны Службой госбезопасности страны за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум - два через Гумисту и один через Кодор. Оппозиция заявляет, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.