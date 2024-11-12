https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983303638.html

Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии

Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии - РИА Новости, 12.11.2024

Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии

За последние годы мир видел немало примеров политических движений и волнений, в основе которых лежали откровенно неумные, а то и просто самоубийственные для... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:23

2024-11-12T15:23

2024-11-12T15:23

абхазия

россия

грузия

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За последние годы мир видел немало примеров политических движений и волнений, в основе которых лежали откровенно неумные, а то и просто самоубийственные для соответствующей страны идеи и представления. Одна Украина чего стоит. Но абхазская оппозиция, без сомнения, побила все возможные антирекорды и является главным претендентом на государственно-политическую премию Дарвина, если бы таковая существовала.Итак, есть крошечная страна Абхазия, зажатая между двумя другими. С одной из них — Грузией — у нее была война за независимость больше 30 лет назад, и та по-прежнему мечтает вернуть в свой состав потерянную территорию. Другая соседка — Россия — все эти годы обеспечивает Абхазии полномасштабное прикрытие по всем направлениям: от безопасности до экономики. За полтора десятилетия прямая финансовая помощь Москвы составила около 110 миллиардов рублей — и это не считая того, что абхазская экономика зарабатывает на России. Через Россию же проходит единственная связь Абхазии с остальным миром. Есть еще, конечно, море, но для не признанной почти никем республики это не вариант.Фактически Москва является гарантом существования Абхазии, поскольку та банально не имеет ресурсов для функционирования в самостоятельном режиме.Также российское покровительство обеспечивает жителям Абхазии и гражданство России, причем приобретенное — то самое, в отношении которого действует уже весьма длинный перечень причин для лишения. Можно быть уверенным, что все или почти все участвующие в сегодняшней антироссийской бузе в Сухуме имеют на руках российский паспорт.Больше 30 лет Россия Абхазию защищала, снабжала, финансировала, давала возможность зарабатывать на себе. При этом она с пониманием относилась к национальной гордости и стремлению абхазского народа к независимости.Вот только чем дальше, тем меньшей взаимностью отвечала России Абхазия. Инвестиции российского бизнеса и даже частных лиц оборачивались скандально-криминальными "кидками" в стиле лихих 90-х. Попытки государственных структур договориться о взаимовыгодном сотрудничестве торпедировались. А в последние годы проблемы начались и у туристов, поскольку без вложений курортная сфера деградирует на глазах, что в сочетании с ростом преступности обеспечивает весьма специфический опыт отдыха. Дело дошло до того, что в этом году российский МИД официально предупредил о рисках безопасности при посещении республики.Москве надоело такое положение дел, и она в своем обычном — неторопливом, но последовательном — режиме придала взаимоотношениям с Абхазией более уравновешенный характер, чтобы, как выразился Сергей Лавров, "соблюдался баланс обязательств". Одним из таких обязательств является соглашение о российских инвестициях, ратификация которого и стала поводом для сегодняшних протестов в Сухуме.Абхазская оппозиция утверждает, что данное соглашение, как и другие новые шаги, лишат республику суверенитета и ее скупят на корню российские олигархи.Нет особого смысла разбирать лживость этих аргументов. Достаточно отметить, что суверенитет всегда оплачивается самостоятельно.Впрочем, если абхазской оппозиции не нравится предложение России, Грузия ждет республику с распростертыми объятиями.

https://ria.ru/20241030/abkhaziya-1980960191.html

https://ria.ru/20241004/abkhaziya-1976349103.html

https://ria.ru/20240930/gruzija-1975510337.html

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абхазия, россия, грузия