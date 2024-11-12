https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983300764.html

В Абхазии заявили, что задержанных оппозиционеров скоро отпустят

В Абхазии заявили, что задержанных оппозиционеров скоро отпустят - РИА Новости, 12.11.2024

В Абхазии заявили, что задержанных оппозиционеров скоро отпустят

Член общественной палаты Абхазии Сократ Джинджолия заявил, что скоро все задержанные накануне оппозиционеры будут отпущены. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:00

2024-11-12T15:00

2024-11-12T15:18

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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Член общественной палаты Абхазии Сократ Джинджолия заявил, что скоро все задержанные накануне оппозиционеры будут отпущены."Мы, члены общественной палаты, были у президента, и он сказал, что дает слово освободить этих парней", - сказал Джинджолия со ссылкой на президента республики Аслана Бжанию.Пятеро активистов были задержаны вечером в понедельник после потасовки с депутатом парламента.Акции протеста в Сухуме начались вечером 11 ноября после того, как абхазский парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция выступает против ратификации этого соглашения - она считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. Пятеро активистов были задержаны Службой госбезопасности страны за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум - два через Гумисту и один через Кодор. Оппозиция заявляет, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.

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протесты в абхазии — 2024, в мире, абхазия, сухум, россия, аслан бжания