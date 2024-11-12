https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983281992.html
Глава МИД Абхазии прокомментировал протесты оппозиции
Глава МИД Абхазии прокомментировал протесты оппозиции - РИА Новости, 12.11.2024
Глава МИД Абхазии прокомментировал протесты оппозиции
Российским туристам в Абхазии ничего не угрожает в связи с протестами оппозиции, заявил РИА Новости глава МИД республики Сергей Шамба. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:52
2024-11-12T13:52
2024-11-12T14:17
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абхазия
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Российским туристам в Абхазии ничего не угрожает в связи с протестами оппозиции, заявил РИА Новости глава МИД республики Сергей Шамба."Это внутриполитические дела, они никоим образом не влияют на находящихся в Абхазии россиян. Российским туристам в Абхазии ничего не угрожает", - сказал Шамба.Акции протеста в Сухуме начались после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция против ратификации этого соглашения, так как считает, что речь идет о продаже РФ апартаментов в Абхазии.Несколько оппозиционеров во вторник были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум, позже один мост был разблокирован. Оппозиция утверждает, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.
https://ria.ru/20241112/parlament-1983278802.html
https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983247492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Протесты в Абхазии — 2024
Глава МИД Абхазии прокомментировал протесты оппозиции
Глава МИД Абхазии назвал протесты оппозиции внутренним делом страны
СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Российским туристам в Абхазии ничего не угрожает в связи с протестами оппозиции, заявил РИА Новости глава МИД республики Сергей Шамба.
"Это внутриполитические дела, они никоим образом не влияют на находящихся в Абхазии россиян. Российским туристам в Абхазии ничего не угрожает", - сказал Шамба.
Акции протеста в Сухуме
начались после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция против ратификации этого соглашения, так как считает, что речь идет о продаже РФ
апартаментов в Абхазии.
Несколько оппозиционеров во вторник были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум, позже один мост был разблокирован. Оппозиция утверждает, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.