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Президент Абхазии выступил с обращением - РИА Новости, 12.11.2024
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11:21 12.11.2024 (обновлено: 11:41 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983247492.html
Президент Абхазии выступил с обращением
Президент Абхазии выступил с обращением - РИА Новости, 12.11.2024
Президент Абхазии выступил с обращением
Президент Абхазии Аслан Бжания в связи с протестами оппозиции обратился к согражданам с просьбой не поддаваться на провокации, ситуация в республике находится... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T11:21
2024-11-12T11:41
абхазия
в мире
аслан бжания
сухум
россия
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания в связи с протестами оппозиции обратился к согражданам с просьбой не поддаваться на провокации, ситуация в республике находится под контролем властей, сообщает пресс-служба главы государства.Акции протеста в Сухуме начались вечером 11 ноября после того, как абхазский парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция выступает против ратификации этого соглашения - она считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. Несколько оппозиционеров были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. Оппозиция утверждает, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.
https://ria.ru/20241112/sukhum-1983223584.html
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абхазия, в мире, аслан бжания, сухум, россия, протесты в абхазии — 2024
Абхазия, В мире, Аслан Бжания, Сухум, Россия, Протесты в Абхазии — 2024
Президент Абхазии выступил с обращением

Президент Абхазии Бжания попросил граждан не поддаваться на провокации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвтомобили на Гумистинском мосту, заблокированном противниками ратификации соглашения между Абхазией и Россией об инвестициях
Автомобили на Гумистинском мосту, заблокированном противниками ратификации соглашения между Абхазией и Россией об инвестициях - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Автомобили на Гумистинском мосту, заблокированном противниками ратификации соглашения между Абхазией и Россией об инвестициях
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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания в связи с протестами оппозиции обратился к согражданам с просьбой не поддаваться на провокации, ситуация в республике находится под контролем властей, сообщает пресс-служба главы государства.
Акции протеста в Сухуме начались вечером 11 ноября после того, как абхазский парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция выступает против ратификации этого соглашения - она считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. Несколько оппозиционеров были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. Оппозиция утверждает, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.
Начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба прибыл к протестующим для прояснения ситуации - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Начальник ГАИ Абхазии прибыл к протестующим для прояснения ситуации
Вчера, 09:19
 
АбхазияВ миреАслан БжанияСухумРоссияПротесты в Абхазии — 2024
 
 
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