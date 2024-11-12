В Абхазии проводят проверку в отношении задержанных оппозиционеров
Бжания: в Абхазии проводят проверку в отношении задержанных оппозиционеров
© Sputnik / Томас ТхайцукАвтомобиль МВД Абхазии по городу Сухуму
© Sputnik / Томас Тхайцук
Автомобиль МВД Абхазии по городу Сухуму. Архивное фото
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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания в связи с протестами оппозиции обратился к согражданам с просьбой не поддаваться на провокации, ситуация в республике находится под контролем властей, сообщает пресс-служба главы государства.
По его словам, правоохранительные органы Абхазии проводят проверку в отношении задержанных оппозиционеров. "В отношении граждан, задержанных накануне, правоохранительные органы проводят проверку", - отметил руководитель республики.
Акции протеста в Сухуме начались вечером 11 ноября после того, как абхазский парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция выступает против ратификации этого соглашения - она считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. Несколько оппозиционеров были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. Оппозиция утверждает, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.
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