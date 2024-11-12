https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983245334.html
В Абхазии власти пытаются разблокировать участки автомобильных дорог
В Абхазии власти пытаются разблокировать участки автомобильных дорог - РИА Новости, 12.11.2024
В Абхазии власти пытаются разблокировать участки автомобильных дорог
Президент Абхазии Аслан Бжания в связи с протестами оппозиции обратился к согражданам с просьбой не поддаваться на провокации, ситуация в республике находится... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T11:12
2024-11-12T11:12
2024-11-12T11:56
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протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания в связи с протестами оппозиции обратился к согражданам с просьбой не поддаваться на провокации, ситуация в республике находится под контролем властей, сообщает пресс-служба главы государства."Власти Абхазии работают над разблокированием участков автомобильных дорог, которые были перекрыты оппозиционерами", - сказал Бжания в своем обращении.Акции протеста в Сухуме начались вечером 11 ноября после того, как абхазский парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция выступает против ратификации этого соглашения - она считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. Несколько оппозиционеров были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. Оппозиция утверждает, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.
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абхазия, аслан бжания, сухум, россия, в мире, протесты в абхазии — 2024
Абхазия, Аслан Бжания, Сухум, Россия, В мире, Протесты в Абхазии — 2024
В Абхазии власти пытаются разблокировать участки автомобильных дорог
В Абхазии работают над разблокированием участков дорог, перекрытых оппозицией