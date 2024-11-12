https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983220674.html

Протестующие перекрыли главный мост в Сухуме

Протестующие перекрыли главный мост в Сухуме - РИА Новости, 12.11.2024

Протестующие перекрыли главный мост в Сухуме

Более двухсот протестующих в Абхазии перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума, через который проходит основная республиканская... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T09:00

2024-11-12T09:00

2024-11-12T11:40

в мире

сухум

абхазия

сочи

протесты в абхазии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983231432_3:0:1436:806_1920x0_80_0_0_7df8cbb750647df30f2028a6e0f04c1f.jpg

СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Более двухсот протестующих в Абхазии перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума, через который проходит основная республиканская автотрасса на Новый Афон, Гагру и далее на границу с Россией, передает корреспондент РИА Новости."Мы приняли решение пропускать скорую помощь, также помогаем пешеходам, если им нужно перенести чемоданы или другой груз, организован трансфер в Сочи и Сухум", — рассказал один из манифестантов Леван Инапшба. По словам протестующих, блокировка моста будет продолжаться до тех пор, пока власти не выполнят их требование выпустить из изолятора временного содержания шестерых активистов. Участники акции протеста, выступающие против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, заблокировали все три моста, через которые ведут дороги из абхазской столицы. Речь идет о нижнем и верхнем Гумистинских мостах на западной и северной окраинах города (они выводят соответственно на село Эшера и главную республиканскую трассу от Псоу до Ингура), а также о Кодорском мосте в восточной части Сухума, который ведет на главную республиканскую трассу в сторону Очамчиры и далее до грузинской границы. При этом сегодня утром митингующие разблокировали Кодорский мост после обещания депутатов парламента Беслана Эмурхбы и главы Очамчырского района Беслана Бигвавы способствовать освобождению из изолятора временного содержания задержанных накануне шестерых участников протеста.Абхазский парламент накануне принял в окончательном чтении проект о строительстве многофункциональных комплексов, этот документ напрямую влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.Соглашение подписали 30 октября, его должен ратифицировать абхазский парламент. Но депутаты решили перед этим принять закон, регламентирующий строительство многофункциональных комплексов, которые предусмотрены в инвестиционном соглашении.Вопрос ратификации соглашения "Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия", по информации источников, будет рассматриваться абхазским парламентом 15 ноября.

https://ria.ru/20241004/abkhaziya-1976345891.html

https://ria.ru/20241112/abhazija-1983215467.html

https://ria.ru/20240726/bzhanij-1962114316.html

сухум

абхазия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сухум, абхазия, сочи, протесты в абхазии — 2024