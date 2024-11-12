Рейтинг@Mail.ru
Протестующие перекрыли главный мост в Сухуме - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 12.11.2024 (обновлено: 11:40 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983220674.html
Протестующие перекрыли главный мост в Сухуме
Протестующие перекрыли главный мост в Сухуме - РИА Новости, 12.11.2024
Протестующие перекрыли главный мост в Сухуме
Более двухсот протестующих в Абхазии перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума, через который проходит основная республиканская... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:00
2024-11-12T11:40
в мире
сухум
абхазия
сочи
протесты в абхазии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983231432_3:0:1436:806_1920x0_80_0_0_7df8cbb750647df30f2028a6e0f04c1f.jpg
СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Более двухсот протестующих в Абхазии перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума, через который проходит основная республиканская автотрасса на Новый Афон, Гагру и далее на границу с Россией, передает корреспондент РИА Новости."Мы приняли решение пропускать скорую помощь, также помогаем пешеходам, если им нужно перенести чемоданы или другой груз, организован трансфер в Сочи и Сухум", — рассказал один из манифестантов Леван Инапшба. По словам протестующих, блокировка моста будет продолжаться до тех пор, пока власти не выполнят их требование выпустить из изолятора временного содержания шестерых активистов. Участники акции протеста, выступающие против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, заблокировали все три моста, через которые ведут дороги из абхазской столицы. Речь идет о нижнем и верхнем Гумистинских мостах на западной и северной окраинах города (они выводят соответственно на село Эшера и главную республиканскую трассу от Псоу до Ингура), а также о Кодорском мосте в восточной части Сухума, который ведет на главную республиканскую трассу в сторону Очамчиры и далее до грузинской границы. При этом сегодня утром митингующие разблокировали Кодорский мост после обещания депутатов парламента Беслана Эмурхбы и главы Очамчырского района Беслана Бигвавы способствовать освобождению из изолятора временного содержания задержанных накануне шестерых участников протеста.Абхазский парламент накануне принял в окончательном чтении проект о строительстве многофункциональных комплексов, этот документ напрямую влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.Соглашение подписали 30 октября, его должен ратифицировать абхазский парламент. Но депутаты решили перед этим принять закон, регламентирующий строительство многофункциональных комплексов, которые предусмотрены в инвестиционном соглашении.Вопрос ратификации соглашения "Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия", по информации источников, будет рассматриваться абхазским парламентом 15 ноября.
https://ria.ru/20241004/abkhaziya-1976345891.html
https://ria.ru/20241112/abhazija-1983215467.html
https://ria.ru/20240726/bzhanij-1962114316.html
сухум
абхазия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983231432_337:0:1412:806_1920x0_80_0_0_0127104c2c1366ff8b12cfdcd6ab4f28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сухум, абхазия, сочи, протесты в абхазии — 2024
В мире, Сухум, Абхазия, Сочи, Протесты в Абхазии — 2024
Протестующие перекрыли главный мост в Сухуме

Протестующие в Абхазии перекрыли движение через Гумистинский мост в Сухуме

© SputnikОбстановка на Гумистинском мосту на выезде из Сухума
Обстановка на Гумистинском мосту на выезде из Сухума - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Sputnik
Обстановка на Гумистинском мосту на выезде из Сухума
Читать ria.ru в
Дзен
СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Более двухсот протестующих в Абхазии перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума, через который проходит основная республиканская автотрасса на Новый Афон, Гагру и далее на границу с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Мы приняли решение пропускать скорую помощь, также помогаем пешеходам, если им нужно перенести чемоданы или другой груз, организован трансфер в Сочи и Сухум", — рассказал один из манифестантов Леван Инапшба.
Сухум - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Россия рассчитывает на оперативное согласование проектов с Абхазией
4 октября, 12:34
По словам протестующих, блокировка моста будет продолжаться до тех пор, пока власти не выполнят их требование выпустить из изолятора временного содержания шестерых активистов.
Участники акции протеста, выступающие против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, заблокировали все три моста, через которые ведут дороги из абхазской столицы. Речь идет о нижнем и верхнем Гумистинских мостах на западной и северной окраинах города (они выводят соответственно на село Эшера и главную республиканскую трассу от Псоу до Ингура), а также о Кодорском мосте в восточной части Сухума, который ведет на главную республиканскую трассу в сторону Очамчиры и далее до грузинской границы.
При этом сегодня утром митингующие разблокировали Кодорский мост после обещания депутатов парламента Беслана Эмурхбы и главы Очамчырского района Беслана Бигвавы способствовать освобождению из изолятора временного содержания задержанных накануне шестерых участников протеста.
Автомобиль МВД Абхазии по городу Сухуму - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
В Абхазии выросло число задержанных оппозиционеров
Вчера, 08:11
Абхазский парламент накануне принял в окончательном чтении проект о строительстве многофункциональных комплексов, этот документ напрямую влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.
Соглашение подписали 30 октября, его должен ратифицировать абхазский парламент. Но депутаты решили перед этим принять закон, регламентирующий строительство многофункциональных комплексов, которые предусмотрены в инвестиционном соглашении.
Вопрос ратификации соглашения "Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия", по информации источников, будет рассматриваться абхазским парламентом 15 ноября.
Президент Абхазии Аслан Бжания во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Бжания заявил, что оппозиция в Абхазии курируется иностранными спецслужбами
26 июля, 11:50
 
В миреСухумАбхазияСочиПротесты в Абхазии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала