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В Абхазии продолжаются акции протеста оппозиции - РИА Новости, 12.11.2024
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07:58 12.11.2024 (обновлено: 15:24 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983214584.html
В Абхазии продолжаются акции протеста оппозиции
В Абхазии продолжаются акции протеста оппозиции - РИА Новости, 12.11.2024
В Абхазии продолжаются акции протеста оппозиции
В столице Абхазии с ночи продолжаются акции протеста оппозиции, которая перекрыла ряд мостов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T07:58
2024-11-12T15:24
абхазия
сухум
сочи
аслан бжания
в мире
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. В столице Абхазии с ночи продолжаются акции протеста оппозиции, которая перекрыла ряд мостов, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время Гумистинский мост в Сухуме заблокирован автомобилями и протестующими, в этом районе наблюдается довольно много людей. Протестующие, по всей видимости, не собираются расходиться. Через мост можно передвигаться только пешком. На другой стороне моста организован транспорт до торгового центра в Сочи. Также ходит автобус до границы. Ранее генпрокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что в понедельник после сессии парламента, на которой рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов, группа лиц во дворе парламента напала на депутата. Четырех нападавших задержали. Позже их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, требуя освободить задержанных. Эти действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. Глава абхазского МВД Роберт Киут на экстренном заседании совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании назвал произошедшее с депутатом нападением. Абхазский парламент принял в понедельник в окончательном чтении проект о строительстве многофункциональных комплексов, этот документ напрямую влияет на исполнение соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. Соглашение было подписано 30 октября в Москве и ждет ратификации абхазским парламентом. Но депутаты приняли решение до ратификации принять закон, регламентирующий строительство многофункциональных комплексов, которые предусмотрены в инвестиционном соглашении. Вопрос ратификации соглашения "Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия", по информации источников, будет рассматриваться абхазским парламентом 15 ноября.
https://ria.ru/20241030/abkhaziya-1980960191.html
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абхазия, сухум, сочи, аслан бжания, в мире, протесты в абхазии — 2024
Абхазия, Сухум, Сочи, Аслан Бжания, В мире, Протесты в Абхазии — 2024
В Абхазии продолжаются акции протеста оппозиции

В Сухуме с ночи продолжаются акции протеста оппозиции, которая перекрыла мосты

© РИА НовостиПерекрытие мостов в Сухуме абхазской оппозицией
Перекрытие мостов в Сухуме абхазской оппозицией - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости
Перекрытие мостов в Сухуме абхазской оппозицией
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СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. В столице Абхазии с ночи продолжаются акции протеста оппозиции, которая перекрыла ряд мостов, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время Гумистинский мост в Сухуме заблокирован автомобилями и протестующими, в этом районе наблюдается довольно много людей. Протестующие, по всей видимости, не собираются расходиться. Через мост можно передвигаться только пешком. На другой стороне моста организован транспорт до торгового центра в Сочи. Также ходит автобус до границы.
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Ранее генпрокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что в понедельник после сессии парламента, на которой рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов, группа лиц во дворе парламента напала на депутата. Четырех нападавших задержали. Позже их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, требуя освободить задержанных. Эти действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. Глава абхазского МВД Роберт Киут на экстренном заседании совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании назвал произошедшее с депутатом нападением.
Абхазский парламент принял в понедельник в окончательном чтении проект о строительстве многофункциональных комплексов, этот документ напрямую влияет на исполнение соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. Соглашение было подписано 30 октября в Москве и ждет ратификации абхазским парламентом. Но депутаты приняли решение до ратификации принять закон, регламентирующий строительство многофункциональных комплексов, которые предусмотрены в инвестиционном соглашении. Вопрос ратификации соглашения "Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия", по информации источников, будет рассматриваться абхазским парламентом 15 ноября.
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АбхазияСухумСочиАслан БжанияВ миреПротесты в Абхазии — 2024
 
 
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