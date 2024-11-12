https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983213881.html

Оппозиция в Абхазии заявила о перекрытии ключевых мостов в Сухуме

Оппозиция в Абхазии заявила о перекрытии ключевых мостов в Сухуме - РИА Новости, 12.11.2024

Оппозиция в Абхазии заявила о перекрытии ключевых мостов в Сухуме

Оппозиция в Абхазии заявила в своих Telegram-каналах о перекрытии ключевых мостов в столице республики Сухуме и потребовала отпустить задержанных активистов. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T07:40

2024-11-12T07:40

2024-11-12T11:37

абхазия

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протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Оппозиция в Абхазии заявила в своих Telegram-каналах о перекрытии ключевых мостов в столице республики Сухуме и потребовала отпустить задержанных активистов."Все ключевые мосты в столице Абхазии перекрыты. <...> Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский мосты перекрыты", — говорится в заявлении.Также добавляется, что число задержанных сторонников оппозиции выросло до шести.Вчера вечером генпрокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что в понедельник после сессии парламента, на которой рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов, несколько человек напали во дворе парламента на депутата. Четырех злоумышленников задержали. Позже их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, требуя освободить задержанных. Эти действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. Глава абхазского МВД Роберт Киут на экстренном заседании совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании назвал произошедшее с депутатом нападением. Представители силовых структур также сообщили, что протестующие заблокировали республиканскую трассу.Абхазский парламент накануне принял в окончательном чтении проект о строительстве многофункциональных комплексов, этот документ напрямую влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.Соглашение подписали 30 октября, его должен ратифицировать абхазский парламент. Но депутаты решили перед этим принять закон, регламентирующий строительство многофункциональных комплексов, которые предусмотрены в инвестиционном соглашении.Вопрос ратификации соглашения "Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия", по информации источников, будет рассматриваться абхазским парламентом 15 ноября.

https://ria.ru/20241105/belorussiya-1981936318.html

https://ria.ru/20240726/bzhanij-1962114316.html

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Обстановка в Сухуме, где оппозиция перекрыла ключевые мосты Обстановка в Сухуме, где оппозиция перекрыла ключевые мосты 2024-11-12T07:40 true PT0M14S

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абхазия, сухум, аслан бжания, в мире, протесты в абхазии — 2024