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Оппозиция в Абхазии заявила о перекрытии ключевых мостов в Сухуме - РИА Новости, 12.11.2024
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07:40 12.11.2024 (обновлено: 11:37 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983213881.html
Оппозиция в Абхазии заявила о перекрытии ключевых мостов в Сухуме
Оппозиция в Абхазии заявила о перекрытии ключевых мостов в Сухуме - РИА Новости, 12.11.2024
Оппозиция в Абхазии заявила о перекрытии ключевых мостов в Сухуме
Оппозиция в Абхазии заявила в своих Telegram-каналах о перекрытии ключевых мостов в столице республики Сухуме и потребовала отпустить задержанных активистов. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T07:40
2024-11-12T11:37
абхазия
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аслан бжания
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СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Оппозиция в Абхазии заявила в своих Telegram-каналах о перекрытии ключевых мостов в столице республики Сухуме и потребовала отпустить задержанных активистов.&quot;Все ключевые мосты в столице Абхазии перекрыты. &lt;...&gt; Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский мосты перекрыты&quot;, — говорится в заявлении.Также добавляется, что число задержанных сторонников оппозиции выросло до шести.Вчера вечером генпрокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что в понедельник после сессии парламента, на которой рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов, несколько человек напали во дворе парламента на депутата. Четырех злоумышленников задержали. Позже их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, требуя освободить задержанных. Эти действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. Глава абхазского МВД Роберт Киут на экстренном заседании совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании назвал произошедшее с депутатом нападением. Представители силовых структур также сообщили, что протестующие заблокировали республиканскую трассу.Абхазский парламент накануне принял в окончательном чтении проект о строительстве многофункциональных комплексов, этот документ напрямую влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.Соглашение подписали 30 октября, его должен ратифицировать абхазский парламент. Но депутаты решили перед этим принять закон, регламентирующий строительство многофункциональных комплексов, которые предусмотрены в инвестиционном соглашении.Вопрос ратификации соглашения "Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия", по информации источников, будет рассматриваться абхазским парламентом 15 ноября.
https://ria.ru/20241105/belorussiya-1981936318.html
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Обстановка в Сухуме, где оппозиция перекрыла ключевые мосты
Обстановка в Сухуме, где оппозиция перекрыла ключевые мосты
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абхазия, сухум, аслан бжания, в мире, протесты в абхазии — 2024
Абхазия, Сухум, Аслан Бжания, В мире, Протесты в Абхазии — 2024
Оппозиция в Абхазии заявила о перекрытии ключевых мостов в Сухуме

В Абхазии протестующие перекрыли ключевые мосты в Сухуме

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СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Оппозиция в Абхазии заявила в своих Telegram-каналах о перекрытии ключевых мостов в столице республики Сухуме и потребовала отпустить задержанных активистов.
«

"Все ключевые мосты в столице Абхазии перекрыты. <...> Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский мосты перекрыты", — говорится в заявлении.

Также добавляется, что число задержанных сторонников оппозиции выросло до шести.
Вчера вечером генпрокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что в понедельник после сессии парламента, на которой рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов, несколько человек напали во дворе парламента на депутата. Четырех злоумышленников задержали. Позже их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, требуя освободить задержанных.
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Эти действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. Глава абхазского МВД Роберт Киут на экстренном заседании совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании назвал произошедшее с депутатом нападением. Представители силовых структур также сообщили, что протестующие заблокировали республиканскую трассу.
Абхазский парламент накануне принял в окончательном чтении проект о строительстве многофункциональных комплексов, этот документ напрямую влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.
Соглашение подписали 30 октября, его должен ратифицировать абхазский парламент. Но депутаты решили перед этим принять закон, регламентирующий строительство многофункциональных комплексов, которые предусмотрены в инвестиционном соглашении.
Вопрос ратификации соглашения "Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия", по информации источников, будет рассматриваться абхазским парламентом 15 ноября.
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