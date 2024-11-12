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Оппозиция в Абхазии попыталась проникнуть в здание службы госбезопасности - РИА Новости, 12.11.2024
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02:50 12.11.2024 (обновлено: 12:54 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983206341.html
Оппозиция в Абхазии попыталась проникнуть в здание службы госбезопасности
Оппозиция в Абхазии попыталась проникнуть в здание службы госбезопасности - РИА Новости, 12.11.2024
Оппозиция в Абхазии попыталась проникнуть в здание службы госбезопасности
Четырех человек задержали за совершение противоправных действий в отношении депутата парламента Абхазии, родственники задержанных и оппозиционные силы... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T02:50
2024-11-12T12:54
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Четырех человек задержали за совершение противоправных действий в отношении депутата парламента Абхазии, родственники задержанных и оппозиционные силы попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, сообщил генеральный прокурор Адгур Агрба. Ранее источник в парламенте Абхазии сообщил РИА Новости, что парламент республики принял в понедельник в окончательном чтении законопроект о строительстве многофункциональных комплексов. Этот законопроект напрямую влияет на исполнение соглашения с РФ об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. Соглашение было подписано 30 октября в Москве и ждет ратификации абхазским парламентом. Но депутаты приняли решение до ратификации принять закон, регламентирующий строительство многофункциональных комплексов, которые предусмотрены в инвестиционном соглашении. "Одиннадцатого ноября 2024 года после проведения внеочередной сессии парламента Республики Абхазия, на которой рассматривался проект конституционного закона о регулировании правового статуса многофункциональных комплексов в Республике Абхазия, группой лиц, находящихся во дворе здания парламента... были совершены противоправные действия в отношении депутата парламента, сопровождавшиеся нецензурной бранью. Принятыми оперативными мерами (злоумышленники - ред.) были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - заявил Агрба, видео опубликована в Telegram-канале агентства Апсныпресс. По данным генпрокурора, всего задержали четырех человек. "Позже родственниками задержанных и представителями оппозиционных сил была совершена попытка насильственного проникновения в здание службы государственной безопасности с требованием немедленного освобождения задержанных лиц, которая была пресечена сотрудниками правоохранительных органов", - добавил он.В свою очередь глава абхазского МВД Роберт Киут на экстренном заседании совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании назвал произошедшее с депутатом нападением.
https://ria.ru/20241006/gruzija-1976624994.html
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абхазия, россия, москва, в мире, протесты в абхазии — 2024
Абхазия, Россия, Москва, В мире, Протесты в Абхазии — 2024
Оппозиция в Абхазии попыталась проникнуть в здание службы госбезопасности

Генпрокурор Абхазии: оппозиция пыталась попасть в здание службы госбезопасности

© Фото : соцсетиСотрудники силовых ведомств возле здания СГБ Абхазии
Сотрудники силовых ведомств возле здания СГБ Абхазии - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : соцсети
Сотрудники силовых ведомств возле здания СГБ Абхазии
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Четырех человек задержали за совершение противоправных действий в отношении депутата парламента Абхазии, родственники задержанных и оппозиционные силы попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, сообщил генеральный прокурор Адгур Агрба.
Ранее источник в парламенте Абхазии сообщил РИА Новости, что парламент республики принял в понедельник в окончательном чтении законопроект о строительстве многофункциональных комплексов. Этот законопроект напрямую влияет на исполнение соглашения с РФ об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. Соглашение было подписано 30 октября в Москве и ждет ратификации абхазским парламентом. Но депутаты приняли решение до ратификации принять закон, регламентирующий строительство многофункциональных комплексов, которые предусмотрены в инвестиционном соглашении.
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"Одиннадцатого ноября 2024 года после проведения внеочередной сессии парламента Республики Абхазия, на которой рассматривался проект конституционного закона о регулировании правового статуса многофункциональных комплексов в Республике Абхазия, группой лиц, находящихся во дворе здания парламента... были совершены противоправные действия в отношении депутата парламента, сопровождавшиеся нецензурной бранью. Принятыми оперативными мерами (злоумышленники - ред.) были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - заявил Агрба, видео опубликована в Telegram-канале агентства Апсныпресс.
По данным генпрокурора, всего задержали четырех человек.
"Позже родственниками задержанных и представителями оппозиционных сил была совершена попытка насильственного проникновения в здание службы государственной безопасности с требованием немедленного освобождения задержанных лиц, которая была пресечена сотрудниками правоохранительных органов", - добавил он.

В свою очередь глава абхазского МВД Роберт Киут на экстренном заседании совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании назвал произошедшее с депутатом нападением.
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