https://ria.ru/20241112/abhazija-1983285797.html
Протестующие в Абхазии перекрыли проезд машине скорой помощи
Протестующие в Абхазии перекрыли проезд машине скорой помощи - РИА Новости, 12.11.2024
Протестующие в Абхазии перекрыли проезд машине скорой помощи
Протестующие в Абхазии перекрыли проезд машине скорой помощи на верхнем Гумистинском мосту на выезде из Сухума, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:07
2024-11-12T14:07
2024-11-12T14:07
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СУХУМ, 12 ноя – РИА Новости. Протестующие в Абхазии перекрыли проезд машине скорой помощи на верхнем Гумистинском мосту на выезде из Сухума, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в Абхазии оппозицией были перекрыты все три моста, ведущие в Сухум. В данный момент перекрыты верхний и нижний Гумистинские мосты, движение по мосту через реку Кодор восстановлено. Как передает корреспондент РИА Новости, перед верхним Гумистинским мостом толпа протестующих не дает проехать автомобилю скорой помощи. Некоторые водители из-за длительного ожидания вступают в перепалку с оппозиционерами, перекрывающими мост. Акции протеста в Сухуме начались после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция против ратификации этого соглашения, так как считает, что речь идет о продаже РФ апартаментов в Абхазии. Несколько оппозиционеров во вторник были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум, позже один мост был разблокирован. Оппозиция утверждает, что проезд будет перекрыт пока не отпустят задержанных активистов.
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в мире, авто, сухум, абхазия, россия, протесты в абхазии — 2024
В мире, Авто, Сухум, Абхазия, Россия, Протесты в Абхазии — 2024
Протестующие в Абхазии перекрыли проезд машине скорой помощи
Протестующие в Абхазии перекрыли проезд машине скорой на Гумистинском мосту
СУХУМ, 12 ноя – РИА Новости. Протестующие в Абхазии перекрыли проезд машине скорой помощи на верхнем Гумистинском мосту на выезде из Сухума, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Абхазии оппозицией были перекрыты все три моста, ведущие в Сухум. В данный момент перекрыты верхний и нижний Гумистинские мосты, движение по мосту через реку Кодор восстановлено.
Как передает корреспондент РИА Новости, перед верхним Гумистинским мостом толпа протестующих не дает проехать автомобилю скорой помощи. Некоторые водители из-за длительного ожидания вступают в перепалку с оппозиционерами, перекрывающими мост.
Акции протеста в Сухуме
начались после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция против ратификации этого соглашения, так как считает, что речь идет о продаже РФ
апартаментов в Абхазии.
Несколько оппозиционеров во вторник были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум, позже один мост был разблокирован. Оппозиция утверждает, что проезд будет перекрыт пока не отпустят задержанных активистов.