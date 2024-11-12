Рейтинг@Mail.ru
В Абхазии выросло число задержанных оппозиционеров - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 12.11.2024 (обновлено: 11:37 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/abhazija-1983215467.html
В Абхазии выросло число задержанных оппозиционеров
В Абхазии выросло число задержанных оппозиционеров - РИА Новости, 12.11.2024
В Абхазии выросло число задержанных оппозиционеров
Число задержанных оппозиционеров в Абхазии возросло до шести, сообщила объединенная оппозиция в Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T08:11
2024-11-12T11:37
в мире
абхазия
сухум
восток
аслан бжания
протесты в абхазии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983240377_0:19:1346:776_1920x0_80_0_0_2f122a41233ebf262de594ec3dcb66ba.jpg
СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Число задержанных оппозиционеров в Абхазии возросло до шести, сообщила объединенная оппозиция в Telegram-канале. Оппозиционные силы заблокировали оба въезда в столицу Абхазии Сухум с Запада и Востока с требованием отпустить задержанных активистов, совершивших нападение на одного из депутатов парламента. "Пока не будут отпущены все шестеро активистов, движение автотранспорта на въезде в город будет перекрыто", - говорится в сообщении оппозиции. Также они выступают против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. Ранее генпрокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что в понедельник после сессии парламента, на которой рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов, группа лиц во дворе парламента напала на депутата. Четырех нападавших задержали. Позже их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, требуя освободить задержанных. Эти действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. Глава абхазского МВД Роберт Киут на экстренном заседании совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании назвал произошедшее с депутатом нападением. Как сообщил Генпрокурор республики Адгур Агрба, в настоящий момент проводится процессуальная проверка, по ее результатам будет дана правовая оценка произошедшему.
https://ria.ru/20241112/abhazija-1983206161.html
https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983206341.html
абхазия
сухум
восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983240377_75:0:1267:894_1920x0_80_0_0_fdcfc2227668efaf27cb4d05def378f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абхазия, сухум, восток, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Сухум, Восток, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
В Абхазии выросло число задержанных оппозиционеров

Оппозиция Абхазии сообщила, что число задержанных активистов возросло до шести

© Sputnik / Томас ТхайцукАвтомобиль МВД Абхазии по городу Сухуму
Автомобиль МВД Абхазии по городу Сухуму - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Автомобиль МВД Абхазии по городу Сухуму
Читать ria.ru в
Дзен
СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Число задержанных оппозиционеров в Абхазии возросло до шести, сообщила объединенная оппозиция в Telegram-канале.
Оппозиционные силы заблокировали оба въезда в столицу Абхазии Сухум с Запада и Востока с требованием отпустить задержанных активистов, совершивших нападение на одного из депутатов парламента.
Вид на Сухум. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Абхазская оппозиция заблокировала республиканскую трассу и перекрыла мосты
Вчера, 02:48
"Пока не будут отпущены все шестеро активистов, движение автотранспорта на въезде в город будет перекрыто", - говорится в сообщении оппозиции.
Также они выступают против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии.
Ранее генпрокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что в понедельник после сессии парламента, на которой рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов, группа лиц во дворе парламента напала на депутата. Четырех нападавших задержали. Позже их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, требуя освободить задержанных. Эти действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. Глава абхазского МВД Роберт Киут на экстренном заседании совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании назвал произошедшее с депутатом нападением.
Как сообщил Генпрокурор республики Адгур Агрба, в настоящий момент проводится процессуальная проверка, по ее результатам будет дана правовая оценка произошедшему.
Сотрудники силовых ведомств возле здания СГБ Абхазии - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Оппозиция в Абхазии попыталась проникнуть в здание службы госбезопасности
Вчера, 02:50
 
В миреАбхазияСухумВостокАслан БжанияПротесты в Абхазии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала