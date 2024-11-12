В Абхазии выросло число задержанных оппозиционеров
Оппозиция Абхазии сообщила, что число задержанных активистов возросло до шести
© Sputnik / Томас ТхайцукАвтомобиль МВД Абхазии по городу Сухуму
© Sputnik / Томас Тхайцук
Автомобиль МВД Абхазии по городу Сухуму
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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Число задержанных оппозиционеров в Абхазии возросло до шести, сообщила объединенная оппозиция в Telegram-канале.
"Пока не будут отпущены все шестеро активистов, движение автотранспорта на въезде в город будет перекрыто", - говорится в сообщении оппозиции.
Также они выступают против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии.
Ранее генпрокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что в понедельник после сессии парламента, на которой рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов, группа лиц во дворе парламента напала на депутата. Четырех нападавших задержали. Позже их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, требуя освободить задержанных. Эти действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. Глава абхазского МВД Роберт Киут на экстренном заседании совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании назвал произошедшее с депутатом нападением.
Как сообщил Генпрокурор республики Адгур Агрба, в настоящий момент проводится процессуальная проверка, по ее результатам будет дана правовая оценка произошедшему.