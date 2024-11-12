https://ria.ru/20241112/abhazija-1983215467.html

В Абхазии выросло число задержанных оппозиционеров

В Абхазии выросло число задержанных оппозиционеров - РИА Новости, 12.11.2024

В Абхазии выросло число задержанных оппозиционеров

Число задержанных оппозиционеров в Абхазии возросло до шести, сообщила объединенная оппозиция в Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T08:11

2024-11-12T08:11

2024-11-12T11:37

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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Число задержанных оппозиционеров в Абхазии возросло до шести, сообщила объединенная оппозиция в Telegram-канале. Оппозиционные силы заблокировали оба въезда в столицу Абхазии Сухум с Запада и Востока с требованием отпустить задержанных активистов, совершивших нападение на одного из депутатов парламента. "Пока не будут отпущены все шестеро активистов, движение автотранспорта на въезде в город будет перекрыто", - говорится в сообщении оппозиции. Также они выступают против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. Ранее генпрокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что в понедельник после сессии парламента, на которой рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов, группа лиц во дворе парламента напала на депутата. Четырех нападавших задержали. Позже их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, требуя освободить задержанных. Эти действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. Глава абхазского МВД Роберт Киут на экстренном заседании совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании назвал произошедшее с депутатом нападением. Как сообщил Генпрокурор республики Адгур Агрба, в настоящий момент проводится процессуальная проверка, по ее результатам будет дана правовая оценка произошедшему.

https://ria.ru/20241112/abhazija-1983206161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, абхазия, сухум, восток, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024