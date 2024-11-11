https://ria.ru/20241111/zurabishvili-1983032387.html

Зурабишвили призвала к новым выборам

Зурабишвили призвала к новым выборам - РИА Новости, 11.11.2024

Зурабишвили призвала к новым выборам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили уверена, что страна сможет выйти из сложившегося в ней политического кризиса, проведя новые выборы в парламент. РИА Новости, 11.11.2024

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ТБИЛИСИ, 11 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уверена, что страна сможет выйти из сложившегося в ней политического кризиса, проведя новые выборы в парламент. Зурабишвили заявила об этом после встречи с членами делегации из председателей комитетов по иностранным делам парламентов восьми европейских стран. В состав делегации входят законодатели из Финляндии, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии. "Судя по заявлениям главы Центризбиркома (Грузии), понятно, какое решение примет ЦИК. Здесь не может быть сюрпризов. Кризис налицо, и наши друзья здесь, чтобы найти способы вывести Грузию из этого кризиса. Грузия выйдет из этого кризиса... Мы вернемся к новым выборам, чтобы, когда придет время, Грузия получила легитимный парламент, легитимное правительство и легитимного нового президента. Это наш путь. Наш путь – это путь стабильности, демократии и Европы", - заявила Зурабишвили на брифинге. Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования. Крайним сроком публикации итогового протокола ЦИК является 21 ноября. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Однако, если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.

https://ria.ru/20241105/parlament-1981899414.html

https://ria.ru/20241030/kobakhidze-1980902754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, финляндия, швеция, саломе зурабишвили, обсе