Рейтинг@Mail.ru
Зурабишвили призвала к новым выборам - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 11.11.2024 (обновлено: 12:03 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/zurabishvili-1983032387.html
Зурабишвили призвала к новым выборам
Зурабишвили призвала к новым выборам - РИА Новости, 11.11.2024
Зурабишвили призвала к новым выборам
Президент Грузии Саломе Зурабишвили уверена, что страна сможет выйти из сложившегося в ней политического кризиса, проведя новые выборы в парламент. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:18
2024-11-11T12:03
в мире
грузия
финляндия
швеция
саломе зурабишвили
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848231926_0:30:2907:1665_1920x0_80_0_0_45f852229f4b7bc27c8e2ac7f1f605e7.jpg
ТБИЛИСИ, 11 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уверена, что страна сможет выйти из сложившегося в ней политического кризиса, проведя новые выборы в парламент. Зурабишвили заявила об этом после встречи с членами делегации из председателей комитетов по иностранным делам парламентов восьми европейских стран. В состав делегации входят законодатели из Финляндии, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии. "Судя по заявлениям главы Центризбиркома (Грузии), понятно, какое решение примет ЦИК. Здесь не может быть сюрпризов. Кризис налицо, и наши друзья здесь, чтобы найти способы вывести Грузию из этого кризиса. Грузия выйдет из этого кризиса... Мы вернемся к новым выборам, чтобы, когда придет время, Грузия получила легитимный парламент, легитимное правительство и легитимного нового президента. Это наш путь. Наш путь – это путь стабильности, демократии и Европы", - заявила Зурабишвили на брифинге. Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования. Крайним сроком публикации итогового протокола ЦИК является 21 ноября. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Однако, если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.
https://ria.ru/20241105/parlament-1981899414.html
https://ria.ru/20241030/kobakhidze-1980902754.html
грузия
финляндия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848231926_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d88bdad160c9810f5a782819cabc2aa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, финляндия, швеция, саломе зурабишвили, обсе
В мире, Грузия, Финляндия, Швеция, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ
Зурабишвили призвала к новым выборам

Президент Грузии призвала к новым выборам в парламент

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 11 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уверена, что страна сможет выйти из сложившегося в ней политического кризиса, проведя новые выборы в парламент.
Зурабишвили заявила об этом после встречи с членами делегации из председателей комитетов по иностранным делам парламентов восьми европейских стран. В состав делегации входят законодатели из Финляндии, Швеции, Франции, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии.
Вид на здание парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
В Грузии рассказали о предстоящей работе парламента
5 ноября, 11:56
"Судя по заявлениям главы Центризбиркома (Грузии), понятно, какое решение примет ЦИК. Здесь не может быть сюрпризов. Кризис налицо, и наши друзья здесь, чтобы найти способы вывести Грузию из этого кризиса. Грузия выйдет из этого кризиса... Мы вернемся к новым выборам, чтобы, когда придет время, Грузия получила легитимный парламент, легитимное правительство и легитимного нового президента. Это наш путь. Наш путь – это путь стабильности, демократии и Европы", - заявила Зурабишвили на брифинге.
Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.
Крайним сроком публикации итогового протокола ЦИК является 21 ноября. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Однако, если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.
Женщины голосуют на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В Грузии заявили, что выборы были справедливыми
30 октября, 13:31
 
В миреГрузияФинляндияШвецияСаломе ЗурабишвилиОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала