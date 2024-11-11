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Андрей Воробьев: около 1000 сирот получат жилье в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 11.11.2024
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Новости Подмосковья
 
18:41 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/zhile-1983159990.html
Андрей Воробьев: около 1000 сирот получат жилье в Подмосковье в 2024 году
Андрей Воробьев: около 1000 сирот получат жилье в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 11.11.2024
Андрей Воробьев: около 1000 сирот получат жилье в Подмосковье в 2024 году
До конца 2024 года в Подмосковье жилищными сертификатами обеспечат 814 сирот, еще 172 человека получат квартиры. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на слова... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:41
2024-11-11T18:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. До конца 2024 года в Подмосковье жилищными сертификатами обеспечат 814 сирот, еще 172 человека получат квартиры. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на слова главы региона Андрея Воробьева.Губернатор отметил, что для каждого человека крайне важно иметь собственный дом, особенно когда речь идет о людях, у которых нет близких, которые могли бы поддержать.Воробьев добавил, что в регионе с 2013 года жильем обеспечили 8,5 тысячи сирот. При этом Подмосковье стало первым субъектом в России, где такую поддержку оказывают с 18, а не с 23 лет.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Андрей Воробьев: около 1000 сирот получат жилье в Подмосковье в 2024 году

© Правительство Московской областиАндрей Воробьев: около 1000 сирот получат жилье в Подмосковье
Андрей Воробьев: около 1000 сирот получат жилье в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Правительство Московской области
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. До конца 2024 года в Подмосковье жилищными сертификатами обеспечат 814 сирот, еще 172 человека получат квартиры. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на слова главы региона Андрея Воробьева.
Губернатор отметил, что для каждого человека крайне важно иметь собственный дом, особенно когда речь идет о людях, у которых нет близких, которые могли бы поддержать.
Воробьев добавил, что в регионе с 2013 года жильем обеспечили 8,5 тысячи сирот. При этом Подмосковье стало первым субъектом в России, где такую поддержку оказывают с 18, а не с 23 лет.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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