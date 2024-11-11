https://ria.ru/20241111/zelenskiy-1983036949.html

На Украине заявили о неожиданном последствии победы Трампа на выборах

На Украине заявили о неожиданном последствии победы Трампа на выборах - РИА Новости, 11.11.2024

На Украине заявили о неожиданном последствии победы Трампа на выборах

Победа Дональда Трампа на американских выборах станет концом карьеры для некоторых депутатов из окружения Зеленского, написала украинская журналистка Диана... РИА Новости, 11.11.2024

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на американских выборах станет концом карьеры для некоторых депутатов из окружения Зеленского, написала украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в X."После победы Трампа Зеленский начинает чистку своего окружения. <…> Все живут в ожидании конца", - заявила она.Журналистка сообщила, что около 40 депутатов хотят покинуть его партию и бежать из страны.Трамп, уже занимавший ранее пост американского президента, выиграл выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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в мире, украина, сша, выборы президента сша — 2024, дональд трамп