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На Украине заявили о неожиданном последствии победы Трампа на выборах - РИА Новости, 11.11.2024
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11:34 11.11.2024 (обновлено: 11:42 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/zelenskiy-1983036949.html
На Украине заявили о неожиданном последствии победы Трампа на выборах
На Украине заявили о неожиданном последствии победы Трампа на выборах - РИА Новости, 11.11.2024
На Украине заявили о неожиданном последствии победы Трампа на выборах
Победа Дональда Трампа на американских выборах станет концом карьеры для некоторых депутатов из окружения Зеленского, написала украинская журналистка Диана... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:34
2024-11-11T11:42
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на американских выборах станет концом карьеры для некоторых депутатов из окружения Зеленского, написала украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в X."После победы Трампа Зеленский начинает чистку своего окружения. &lt;…&gt; Все живут в ожидании конца", - заявила она.Журналистка сообщила, что около 40 депутатов хотят покинуть его партию и бежать из страны.Трамп, уже занимавший ранее пост американского президента, выиграл выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241111/tramp-1982985896.html
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в мире, украина, сша, выборы президента сша — 2024, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп
На Украине заявили о неожиданном последствии победы Трампа на выборах

Журналистка Панченко: Зеленский начал чистку окружения из-за победы Трампа

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на американских выборах станет концом карьеры для некоторых депутатов из окружения Зеленского, написала украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в X.
"После победы Трампа Зеленский начинает чистку своего окружения. <…> Все живут в ожидании конца", - заявила она.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
На Украине раскрыли, как Трамп разрушил план Киева одним решением
Вчера, 02:50
Журналистка сообщила, что около 40 депутатов хотят покинуть его партию и бежать из страны.
Трамп, уже занимавший ранее пост американского президента, выиграл выборы 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
"Володя, ты чего". На Украине выступили со срочным обращением к Зеленскому
Вчера, 06:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВыборы президента США — 2024Дональд Трамп
 
 
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