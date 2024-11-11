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В Москве в 2025 году могут вырасти зарплаты - РИА Новости, 11.11.2024
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13:29 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/zarplata-1983068903.html
В Москве в 2025 году могут вырасти зарплаты
В Москве в 2025 году могут вырасти зарплаты - РИА Новости, 11.11.2024
В Москве в 2025 году могут вырасти зарплаты
Зарплаты в Москве в 2025 году могут вырасти на 12%, по итогу этого года ее рост ожидается на 16%, сообщила заместитель руководителя департамента экономической... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:29
2024-11-11T13:29
москва
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общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Зарплаты в Москве в 2025 году могут вырасти на 12%, по итогу этого года ее рост ожидается на 16%, сообщила заместитель руководителя департамента экономической политики и развития столицы Зоя Викторова в ходе комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике. Комиссия в понедельник рассматривает проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов". "Что касается заработных плат, по итогам текущего года мы ожидаем роста на 16% среднемесячной номинальной заработной платы, в 2025 году на 12%", - сказала Викторова в ходе заседания.
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москва, московская городская дума, общество
Москва, Московская городская дума, Общество
В Москве в 2025 году могут вырасти зарплаты

Зарплаты в Москве в 2025 году могут вырасти на 12 процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Зарплаты в Москве в 2025 году могут вырасти на 12%, по итогу этого года ее рост ожидается на 16%, сообщила заместитель руководителя департамента экономической политики и развития столицы Зоя Викторова в ходе комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.
Комиссия в понедельник рассматривает проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов".
"Что касается заработных плат, по итогам текущего года мы ожидаем роста на 16% среднемесячной номинальной заработной платы, в 2025 году на 12%", - сказала Викторова в ходе заседания.
Оплата налогов - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Названы регионы – лидеры по уровню зарплат
18 марта, 02:07
 
МоскваМосковская городская думаОбщество
 
 
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