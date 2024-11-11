https://ria.ru/20241111/zarplata-1983068903.html

В Москве в 2025 году могут вырасти зарплаты

В Москве в 2025 году могут вырасти зарплаты - РИА Новости, 11.11.2024

В Москве в 2025 году могут вырасти зарплаты

Зарплаты в Москве в 2025 году могут вырасти на 12%, по итогу этого года ее рост ожидается на 16%, сообщила заместитель руководителя департамента экономической... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T13:29

2024-11-11T13:29

2024-11-11T13:29

москва

московская городская дума

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Зарплаты в Москве в 2025 году могут вырасти на 12%, по итогу этого года ее рост ожидается на 16%, сообщила заместитель руководителя департамента экономической политики и развития столицы Зоя Викторова в ходе комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике. Комиссия в понедельник рассматривает проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов". "Что касается заработных плат, по итогам текущего года мы ожидаем роста на 16% среднемесячной номинальной заработной платы, в 2025 году на 12%", - сказала Викторова в ходе заседания.

https://ria.ru/20240318/reyting-1933872380.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, московская городская дума, общество