https://ria.ru/20241111/zarplata-1983068903.html
В Москве в 2025 году могут вырасти зарплаты
В Москве в 2025 году могут вырасти зарплаты - РИА Новости, 11.11.2024
В Москве в 2025 году могут вырасти зарплаты
Зарплаты в Москве в 2025 году могут вырасти на 12%, по итогу этого года ее рост ожидается на 16%, сообщила заместитель руководителя департамента экономической... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T13:29
2024-11-11T13:29
2024-11-11T13:29
москва
московская городская дума
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Зарплаты в Москве в 2025 году могут вырасти на 12%, по итогу этого года ее рост ожидается на 16%, сообщила заместитель руководителя департамента экономической политики и развития столицы Зоя Викторова в ходе комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике. Комиссия в понедельник рассматривает проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов". "Что касается заработных плат, по итогам текущего года мы ожидаем роста на 16% среднемесячной номинальной заработной платы, в 2025 году на 12%", - сказала Викторова в ходе заседания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская городская дума, общество
Москва, Московская городская дума, Общество
В Москве в 2025 году могут вырасти зарплаты
Зарплаты в Москве в 2025 году могут вырасти на 12 процентов
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Зарплаты в Москве в 2025 году могут вырасти на 12%, по итогу этого года ее рост ожидается на 16%, сообщила заместитель руководителя департамента экономической политики и развития столицы Зоя Викторова в ходе комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.
Комиссия в понедельник рассматривает проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов".
"Что касается заработных плат, по итогам текущего года мы ожидаем роста на 16% среднемесячной номинальной заработной платы, в 2025 году на 12%", - сказала Викторова в ходе заседания.