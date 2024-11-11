https://ria.ru/20241111/zapad-1983056858.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 11.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Российские военные группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах Купянска, Кучеровки, Загрызово, Копанок и... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T12:32
2024-11-11T12:32
2024-11-11T12:47
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Российские военные группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах Купянска, Кучеровки, Загрызово, Копанок и Островского в Харьковской области, а также Ямполовки и Торского в ДНР."Противник потерял до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, три 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и два полевых склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Минобороны: ВСУ потеряли до 530 военных в зоне действия группировки "Запад"