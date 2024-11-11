https://ria.ru/20241111/zapad-1983056858.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 11.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

Российские военные группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах Купянска, Кучеровки, Загрызово, Копанок и... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T12:32

2024-11-11T12:32

2024-11-11T12:47

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3526f7c1129791acbf2d488e5f9ac1f1.jpg

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Российские военные группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах Купянска, Кучеровки, Загрызово, Копанок и Островского в Харьковской области, а также Ямполовки и Торского в ДНР."Противник потерял до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, три 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и два полевых склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983042497.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность