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Захарова призвала США исправлять ошибки демократов - РИА Новости, 11.11.2024
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18:50 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/zaharova-1983172855.html
Захарова призвала США исправлять ошибки демократов
Захарова призвала США исправлять ошибки демократов - РИА Новости, 11.11.2024
Захарова призвала США исправлять ошибки демократов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтону следует не усаживать Россию за стол переговоров, а исправлять те ошибки, которые... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T18:50
2024-11-11T18:50
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтону следует не усаживать Россию за стол переговоров, а исправлять те ошибки, которые совершили демократы. "Мы и сами садились за стол переговоров. Только именно Вашингтон запретил Зеленскому участвовать в переговорах с Россией, в том числе закрепив это законодательно. Поэтому усаживать Россию не надо. Надо исправлять те преступные ошибки, которые совершили американские либеральные демократы", - сказала она RTVI. Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20240319/putin-1934355031.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, мария захарова, nbc
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мария Захарова, NBC
Захарова призвала США исправлять ошибки демократов

Захарова: США надо исправлять ошибки демократов, которые совершили демократы

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтону следует не усаживать Россию за стол переговоров, а исправлять те ошибки, которые совершили демократы.
"Мы и сами садились за стол переговоров. Только именно Вашингтон запретил Зеленскому участвовать в переговорах с Россией, в том числе закрепив это законодательно. Поэтому усаживать Россию не надо. Надо исправлять те преступные ошибки, которые совершили американские либеральные демократы", - сказала она RTVI.
Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита G20. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине
19 марта, 23:15
Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Эксперт: переговорный процесс по Украине затянется после победы Трампа
6 ноября, 13:36
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийМария ЗахароваNBC
 
 
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