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Забелин станет министром здравоохранения Подмосковья - РИА Новости, 11.11.2024
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11:35 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/zabelin-1983037338.html
Забелин станет министром здравоохранения Подмосковья
Забелин станет министром здравоохранения Подмосковья - РИА Новости, 11.11.2024
Забелин станет министром здравоохранения Подмосковья
Руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин с 12 ноября приступает к исполнению обязанностей министра здравоохранения Московской области, сообщил... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T11:35
2024-11-11T11:35
московская область (подмосковье)
радий хабиров
политика
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УФА, 11 ноя – РИА Новости. Руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин с 12 ноября приступает к исполнению обязанностей министра здравоохранения Московской области, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона. Ранее Забелин в своем Telegram-канале сообщил, что покидает пост главы администрации руководителя региона. "Забелин принял решение вернуться в медицину, ему поступило предложение возглавить крупнейшую систему здравоохранения в Московской области. Поэтому с завтрашнего дня он приступает к исполнению обязанностей министра здравоохранении я Московской области", - сказал Хабиров.
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московская область (подмосковье), радий хабиров, политика
Московская область (Подмосковье), Радий Хабиров, Политика
Забелин станет министром здравоохранения Подмосковья

Хабиров: министром здравоохранения Подмосковья с 12 ноября станет Забелин

© Фото : Правительство Республики БашкортостанМаксим Забелин
Максим Забелин - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : Правительство Республики Башкортостан
Максим Забелин. Архивное фото
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УФА, 11 ноя – РИА Новости. Руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин с 12 ноября приступает к исполнению обязанностей министра здравоохранения Московской области, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона.
Ранее Забелин в своем Telegram-канале сообщил, что покидает пост главы администрации руководителя региона.
"Забелин принял решение вернуться в медицину, ему поступило предложение возглавить крупнейшую систему здравоохранения в Московской области. Поэтому с завтрашнего дня он приступает к исполнению обязанностей министра здравоохранении я Московской области", - сказал Хабиров.
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