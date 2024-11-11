https://ria.ru/20241111/zabelin-1983037338.html

Забелин станет министром здравоохранения Подмосковья

Забелин станет министром здравоохранения Подмосковья - РИА Новости, 11.11.2024

Забелин станет министром здравоохранения Подмосковья

Руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин с 12 ноября приступает к исполнению обязанностей министра здравоохранения Московской области, сообщил... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T11:35

2024-11-11T11:35

2024-11-11T11:35

московская область (подмосковье)

радий хабиров

политика

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УФА, 11 ноя – РИА Новости. Руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин с 12 ноября приступает к исполнению обязанностей министра здравоохранения Московской области, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона. Ранее Забелин в своем Telegram-канале сообщил, что покидает пост главы администрации руководителя региона. "Забелин принял решение вернуться в медицину, ему поступило предложение возглавить крупнейшую систему здравоохранения в Московской области. Поэтому с завтрашнего дня он приступает к исполнению обязанностей министра здравоохранении я Московской области", - сказал Хабиров.

https://ria.ru/20241105/otstavka-1982018094.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), радий хабиров, политика