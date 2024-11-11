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В Ярославле будут наказывать недобросовестных перевозчиков

В Ярославле будут наказывать недобросовестных перевозчиков - РИА Новости, 11.11.2024

В Ярославле будут наказывать недобросовестных перевозчиков

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил разработать единую систему наказаний для недобросовестных перевозчиков, а также усилить контроль за... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T21:38

2024-11-11T21:38

2024-11-11T21:38

ярославская область

общество

ярославская область

ярославль

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил разработать единую систему наказаний для недобросовестных перевозчиков, а также усилить контроль за качеством их работы, сообщило правительство Ярославской области. Сообщается, что на оперативном совещании в правительстве Ярославской области прозвучала информация от центра управления регионом о том, что много жалоб поступает от жителей на состояние общественного транспорта. Претензии касаются несоблюдения чистоты в салонах и санитарного обслуживания самих транспортных средств. "Глава региона поручил профильному министерству усилить бдительность и привлекать к ответственности как руководителей организаций-перевозчиков, так и водителей машин", - говорится в сообщении. Михаил Евраев подчеркнул, что перевозчики должны создать комфортные условия для пассажиров. "Выпускать в рейсы грязные автобусы недопустимо. За такое отношение к работе должна быть разработана единая для всех система наказаний в виде увольнений, штрафов и других мер", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Еще более серьезные меры Михаил Евраев поручил принимать в отношении перевозчиков, которые не соблюдают расписание на маршрутах. Наиболее проблемными, как сообщает правительство области, сейчас являются "Стартранс" и "Первая пассажирская компания". "С каждым из этих перевозчиков планируется расторгнуть по одному контракту, в которые входят маршруты с самым большим количеством выявленных нарушений. Транспортным компаниям дано десять дней на исправление ситуации", - подчеркивают в областном правительстве.

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общество, ярославская область, ярославль, михаил евраев