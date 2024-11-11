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Премьер Японии обвинил Россию и Китай в нарушениях воздушного пространства

Премьер Японии обвинил Россию и Китай в нарушениях воздушного пространства - РИА Новости, 11.11.2024

Премьер Японии обвинил Россию и Китай в нарушениях воздушного пространства

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, выступая на пресс-конференции в честь своего избрания 103-м главой японского правительства, обвинил Россию и Китай в частых РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T23:16

2024-11-11T23:16

2024-11-11T23:16

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ТОКИО, 11 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, выступая на пресс-конференции в честь своего избрания 103-м главой японского правительства, обвинил Россию и Китай в частых нарушениях воздушного пространства страны. Исиба был избран 103-м премьер-министром Японии в понедельник на особой сессии парламента, созванной после состоявшихся 27 октября выборов в нижнюю палату. В ходе пресс-конференции он перечислил приоритетные задачи кабмина, поставив на первое место укрепление обороноспособности страны. При этом премьер сослался на сообщения СМИ о якобы нарушениях воздушного пространства Японии самолетами РФ и КНР. "Я считаю приоритетными три задачи. Первая – меры в отношении ситуации по безопасности, которая становится все более жесткой вокруг нашей страны... Что касается мер по обеспечению безопасности, когда ситуация вокруг нашей страны становится все более жесткой. Как часто сообщают СМИ, Россия и Китай нарушают воздушное пространство нашей страны военными самолетами, (происходит - ред.) расширение и активизация военной деятельности вокруг нашей страны", - сказал Исиба. В сентябре минобороны Японии сообщало, что истребители самообороны страны были направлены в район острова Ребун из-за якобы нарушившего японское воздушное пространство российского самолета Ил-38. Однако Москва отклонила демарш Токио по этому поводу, поскольку никакой информации, подтверждающей его обоснованность, предоставлено не было. Исиба напомнил также о ракетных пусках КНДР, в частности, о пуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19", дальность которой составляет около 15 тысяч километров. Кроме того, он упомянул военное сотрудничество России и КНДР. "Северная Корея и Россия расширяют военное сотрудничество. Северокорейские солдаты направлены в Россию и происходят столкновения с украинскими войсками. Об этом тоже сообщают СМИ. В этих условиях необходимо кардинальное укрепление обороноспособности нашей страны как силы сдерживания", - пояснил Исиба. Никакими конкретными доказательствами свои заявления о взаимодействии РФ и КНДР он не подкрепил. Второй задачей Исиба назвал меры по обеспечению правопорядка и предупреждению стихийных бедствий, третьей – возвращение "активной жизнедеятельности" Японии. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о якобы отправке военных КНДР на СВО, обращал внимание на противоречивость информации по этому поводу, когда "Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям". Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права. Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ким Иль Ха, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20241111/rbk-1983040298.html

https://ria.ru/20241111/politolog-1982989316.html

https://ria.ru/20241109/sudzuki-1982781429.html

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россия, япония, китай, сигэру исиба, дмитрий песков, мария захарова, министерство обороны сша, оон, нато, в мире