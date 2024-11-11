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В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 11.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:48 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/vzryv-1982986082.html
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 11.11.2024
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T02:48
2024-11-11T02:48
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожье
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в мире, запорожье, запорожская область, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв

"Общественное": в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице Запорожья
Люди на улице Запорожья - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице Запорожья. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
"В Запорожье был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Вчера, 23:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьКиевВооруженные силы Украины
 
 
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