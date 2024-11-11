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В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 11.11.2024

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв

Взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T02:48

2024-11-11T02:48

2024-11-11T02:48

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241110/vzryvy-1982976528.html

запорожье

запорожская область

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в мире, запорожье, запорожская область, киев, вооруженные силы украины