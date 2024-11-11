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В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 11.11.2024
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T02:48
2024-11-11T02:48
2024-11-11T02:48
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье был слышен звук взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв
"Общественное": в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв