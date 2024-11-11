https://ria.ru/20241111/vsu-1983114298.html
Стало известно, что произошло в рядах ВСУ после победы Трампа
Стало известно, что произошло в рядах ВСУ после победы Трампа - РИА Новости, 11.11.2024
Стало известно, что произошло в рядах ВСУ после победы Трампа
Украинские военнослужащие стали массово сдаваться в плен после победы Дональда Трампа на выборах в президенты США, пишет ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:44
2024-11-11T15:44
2024-11-11T15:44
в мире
сша
дональд трамп
чей боуз
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие стали массово сдаваться в плен после победы Дональда Трампа на выборах в президенты США, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Статистика сдачи в плен украинских военных выросла в восемь раз с момента победы Трампа. В период с 6 по 11 ноября было зафиксировано восьмикратное увеличение количества случаев сдачи в плен солдат Вооруженных сил Украины по сравнению с показателями до 5 ноября", — указал корреспондент.Украинское издание "Новости.Live" 8 ноября сообщало, что военнослужащие ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как раньше.В конце октября депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что уже более ста тысяч украинских военных дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть.
https://ria.ru/20241111/tramp-1983095828.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_406:0:2472:1550_1920x0_80_0_0_f184166f51fbc1d3b9f514f1297d47f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, чей боуз, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, США, Дональд Трамп, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Стало известно, что произошло в рядах ВСУ после победы Трампа
Журналист Боуз: солдаты ВСУ начали массово сдаваться в плен после победы Трампа