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Стало известно, что произошло в рядах ВСУ после победы Трампа - РИА Новости, 11.11.2024
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15:44 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/vsu-1983114298.html
Стало известно, что произошло в рядах ВСУ после победы Трампа
Стало известно, что произошло в рядах ВСУ после победы Трампа - РИА Новости, 11.11.2024
Стало известно, что произошло в рядах ВСУ после победы Трампа
Украинские военнослужащие стали массово сдаваться в плен после победы Дональда Трампа на выборах в президенты США, пишет ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:44
2024-11-11T15:44
в мире
сша
дональд трамп
чей боуз
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие стали массово сдаваться в плен после победы Дональда Трампа на выборах в президенты США, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Статистика сдачи в плен украинских военных выросла в восемь раз с момента победы Трампа. В период с 6 по 11 ноября было зафиксировано восьмикратное увеличение количества случаев сдачи в плен солдат Вооруженных сил Украины по сравнению с показателями до 5 ноября", — указал корреспондент.Украинское издание "Новости.Live" 8 ноября сообщало, что военнослужащие ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как раньше.В конце октября депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что уже более ста тысяч украинских военных дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть.
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в мире, сша, дональд трамп, чей боуз, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, США, Дональд Трамп, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Стало известно, что произошло в рядах ВСУ после победы Трампа

Журналист Боуз: солдаты ВСУ начали массово сдаваться в плен после победы Трампа

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие стали массово сдаваться в плен после победы Дональда Трампа на выборах в президенты США, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.
«
"Статистика сдачи в плен украинских военных выросла в восемь раз с момента победы Трампа. В период с 6 по 11 ноября было зафиксировано восьмикратное увеличение количества случаев сдачи в плен солдат Вооруженных сил Украины по сравнению с показателями до 5 ноября", — указал корреспондент.
Украинское издание "Новости.Live" 8 ноября сообщало, что военнослужащие ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как раньше.
В конце октября депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что уже более ста тысяч украинских военных дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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В миреСШАДональд ТрампЧей БоузВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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