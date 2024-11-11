https://ria.ru/20241111/vsu-1983114298.html

Стало известно, что произошло в рядах ВСУ после победы Трампа

Стало известно, что произошло в рядах ВСУ после победы Трампа - РИА Новости, 11.11.2024

Стало известно, что произошло в рядах ВСУ после победы Трампа

Украинские военнослужащие стали массово сдаваться в плен после победы Дональда Трампа на выборах в президенты США, пишет ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:44

2024-11-11T15:44

2024-11-11T15:44

в мире

сша

дональд трамп

чей боуз

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинские военнослужащие стали массово сдаваться в плен после победы Дональда Трампа на выборах в президенты США, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Статистика сдачи в плен украинских военных выросла в восемь раз с момента победы Трампа. В период с 6 по 11 ноября было зафиксировано восьмикратное увеличение количества случаев сдачи в плен солдат Вооруженных сил Украины по сравнению с показателями до 5 ноября", — указал корреспондент.Украинское издание "Новости.Live" 8 ноября сообщало, что военнослужащие ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как раньше.В конце октября депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что уже более ста тысяч украинских военных дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть.

https://ria.ru/20241111/tramp-1983095828.html

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в мире, сша, дональд трамп, чей боуз, вооруженные силы украины, верховная рада украины