https://ria.ru/20241111/vsu-1983104697.html
Группировка "Север" отразила шесть контратак ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила шесть контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.11.2024
Группировка "Север" отразила шесть контратак ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила шесть контратак украинских войск в курском приграничье, противник потерял до 70 человек, пятеро сдались в плен, сообщили в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:17
2024-11-11T15:17
2024-11-11T15:18
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" отразила шесть контратак украинских войск в курском приграничье, противник потерял до 70 человек, пятеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка. ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 14 украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Группировка "Север" отразила шесть контратак ВСУ в Курской области
Минобороны сообщило об отражении шести контратак ВСУ в Курской области