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Группировка "Север" отразила шесть контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:17 11.11.2024 (обновлено: 15:18 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/vsu-1983104697.html
Группировка "Север" отразила шесть контратак ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила шесть контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.11.2024
Группировка "Север" отразила шесть контратак ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила шесть контратак украинских войск в курском приграничье, противник потерял до 70 человек, пятеро сдались в плен, сообщили в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T15:17
2024-11-11T15:18
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" отразила шесть контратак украинских войск в курском приграничье, противник потерял до 70 человек, пятеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка. ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 14 украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки.
https://ria.ru/20241111/vsu-1983099406.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Группировка "Север" отразила шесть контратак ВСУ в Курской области

Минобороны сообщило об отражении шести контратак ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" отразила шесть контратак украинских войск в курском приграничье, противник потерял до 70 человек, пятеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка. ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки
Вчера, 15:09
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 14 украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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