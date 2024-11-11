https://ria.ru/20241111/vsu-1983104697.html

Группировка "Север" отразила шесть контратак ВСУ в Курской области

Группировка "Север" отразила шесть контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.11.2024

Группировка "Север" отразила шесть контратак ВСУ в Курской области

Группировка "Север" отразила шесть контратак украинских войск в курском приграничье, противник потерял до 70 человек, пятеро сдались в плен, сообщили в... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:17

2024-11-11T15:17

2024-11-11T15:18

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" отразила шесть контратак украинских войск в курском приграничье, противник потерял до 70 человек, пятеро сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка. ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 14 украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки.

https://ria.ru/20241111/vsu-1983099406.html

https://ria.ru/20241111/ugledar-1983084979.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, украина