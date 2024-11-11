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ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки

ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 11.11.2024

ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области за сутки

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков, танк, боевую машину пехоты, два... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T15:09

2024-11-11T15:09

2024-11-11T15:16

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков, танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера и восемь боевых бронированных машин, пять военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, миномет и семь автомобилей. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Уточняется, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31390 военнослужащих, 195 танков, 127 боевых машин пехоты, 109 бронетранспортеров, 1110 боевых бронированных машин, 850 автомобилей, 265 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность