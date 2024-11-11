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Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 11.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 11.11.2024 (обновлено: 17:58 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/voyska-1983158044.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 11.11.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские военные обстреляли снарядами и атаковали дронами три населенных пункта в Белгородской области, предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:56
2024-11-11T17:58
специальная военная операция на украине
белгородская область
октябрьский
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Украинские военные обстреляли снарядами и атаковали дронами три населенных пункта в Белгородской области, предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ нанесли удары по трём населённым пунктам. По предварительной информации, пострадавших нет. В посёлке Октябрьский Белгородского района в результате атаки FPV-дрона повреждены два припаркованных легковых автомобиля… В хуторе Балки вследствие атаки БПЛА огнём уничтожен частный дом", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прямого попадания снаряда разрушена часть двухквартирного жилого дома, а также повреждена газовая труба. Кроме того, есть серьезные повреждения во второй части дома, в четырёх соседних домовладениях выбиты стекла, посечены кровли и фасады.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Октябрьский, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Гладков: ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела ВСУ Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ Белгородской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела ВСУ Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Украинские военные обстреляли снарядами и атаковали дронами три населенных пункта в Белгородской области, предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ нанесли удары по трём населённым пунктам. По предварительной информации, пострадавших нет. В посёлке Октябрьский Белгородского района в результате атаки FPV-дрона повреждены два припаркованных легковых автомобиля… В хуторе Балки вследствие атаки БПЛА огнём уничтожен частный дом", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прямого попадания снаряда разрушена часть двухквартирного жилого дома, а также повреждена газовая труба. Кроме того, есть серьезные повреждения во второй части дома, в четырёх соседних домовладениях выбиты стекла, посечены кровли и фасады.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьОктябрьскийБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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