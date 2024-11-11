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Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 11.11.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские военные обстреляли снарядами и атаковали дронами три населенных пункта в Белгородской области, предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T17:56
2024-11-11T17:56
2024-11-11T17:58
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белгородская область
октябрьский
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Украинские военные обстреляли снарядами и атаковали дронами три населенных пункта в Белгородской области, предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ нанесли удары по трём населённым пунктам. По предварительной информации, пострадавших нет. В посёлке Октябрьский Белгородского района в результате атаки FPV-дрона повреждены два припаркованных легковых автомобиля… В хуторе Балки вследствие атаки БПЛА огнём уничтожен частный дом", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прямого попадания снаряда разрушена часть двухквартирного жилого дома, а также повреждена газовая труба. Кроме того, есть серьезные повреждения во второй части дома, в четырёх соседних домовладениях выбиты стекла, посечены кровли и фасады.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Октябрьский, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Гладков: ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области