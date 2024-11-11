https://ria.ru/20241111/voyska-1983158044.html

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 11.11.2024

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские военные обстреляли снарядами и атаковали дронами три населенных пункта в Белгородской области, предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T17:56

2024-11-11T17:56

2024-11-11T17:58

специальная военная операция на украине

белгородская область

октябрьский

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983158423_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f9389891c15c50ee3f8546b2f39ecd34.jpg

БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Украинские военные обстреляли снарядами и атаковали дронами три населенных пункта в Белгородской области, предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ нанесли удары по трём населённым пунктам. По предварительной информации, пострадавших нет. В посёлке Октябрьский Белгородского района в результате атаки FPV-дрона повреждены два припаркованных легковых автомобиля… В хуторе Балки вследствие атаки БПЛА огнём уничтожен частный дом", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прямого попадания снаряда разрушена часть двухквартирного жилого дома, а также повреждена газовая труба. Кроме того, есть серьезные повреждения во второй части дома, в четырёх соседних домовладениях выбиты стекла, посечены кровли и фасады.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

октябрьский

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия