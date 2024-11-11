https://ria.ru/20241111/voronezh-1983024491.html

В Воронеже из-за беспилотника повреждено здание предприятия

В Воронеже из-за беспилотника повреждено здание предприятия - РИА Новости, 11.11.2024

В Воронеже из-за беспилотника повреждено здание предприятия

Здание промышленного предприятия в Воронеже получило повреждение при падении обломков БПЛА, возгорания не произошло, всего в регионе было сбито пять... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T10:41

2024-11-11T10:41

2024-11-11T10:41

происшествия

воронеж

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 11 ноя - РИА Новости. Здание промышленного предприятия в Воронеже получило повреждение при падении обломков БПЛА, возгорания не произошло, всего в регионе было сбито пять беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Минобороны ранее сообщило, что в период с 6.50 до 7.20 мск дежурными средствами ПВО сбиты четыре украинских беспилотника над территорией Воронежской области. "При падении обломков сбитого БПЛА незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия в Воронеже. Возгорания не произошло", — написал Гусев. Всего, по данным губернатора, в Воронежской области было сбито пять беспилотников. Несколько из них — в районах области, обошлось без разрушений.

https://ria.ru/20241111/gorlovka-1983021700.html

https://ria.ru/20241110/pvo-1982972705.html

воронеж

воронежская область

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Варвара Скокшина

происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)