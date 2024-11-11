Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже из-за беспилотника повреждено здание предприятия - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/voronezh-1983024491.html
В Воронеже из-за беспилотника повреждено здание предприятия
В Воронеже из-за беспилотника повреждено здание предприятия - РИА Новости, 11.11.2024
В Воронеже из-за беспилотника повреждено здание предприятия
Здание промышленного предприятия в Воронеже получило повреждение при падении обломков БПЛА, возгорания не произошло, всего в регионе было сбито пять... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:41
2024-11-11T10:41
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961633134_0:262:960:802_1920x0_80_0_0_cd8bda4b61ee1da72f999e5621b5d8f5.jpg
ВОРОНЕЖ, 11 ноя - РИА Новости. Здание промышленного предприятия в Воронеже получило повреждение при падении обломков БПЛА, возгорания не произошло, всего в регионе было сбито пять беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Минобороны ранее сообщило, что в период с 6.50 до 7.20 мск дежурными средствами ПВО сбиты четыре украинских беспилотника над территорией Воронежской области. "При падении обломков сбитого БПЛА незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия в Воронеже. Возгорания не произошло", — написал Гусев. Всего, по данным губернатора, в Воронежской области было сбито пять беспилотников. Несколько из них — в районах области, обошлось без разрушений.
https://ria.ru/20241111/gorlovka-1983021700.html
https://ria.ru/20241110/pvo-1982972705.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961633134_0:172:960:892_1920x0_80_0_0_85b9cc77e7ae5642f138eb8b114970e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже из-за беспилотника повреждено здание предприятия

Гусев: в Воронеже при падении обломков БПЛА повреждено здание промпредприятия

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Разбитое окно. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 11 ноя - РИА Новости. Здание промышленного предприятия в Воронеже получило повреждение при падении обломков БПЛА, возгорания не произошло, всего в регионе было сбито пять беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Минобороны ранее сообщило, что в период с 6.50 до 7.20 мск дежурными средствами ПВО сбиты четыре украинских беспилотника над территорией Воронежской области.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В Горловке при атаке беспилотника ранены два человека
Вчера, 10:28
"При падении обломков сбитого БПЛА незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия в Воронеже. Возгорания не произошло", — написал Гусев.
Всего, по данным губернатора, в Воронежской области было сбито пять беспилотников. Несколько из них — в районах области, обошлось без разрушений.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
10 ноября, 22:11
 
ПроисшествияВоронежВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала