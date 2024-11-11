https://ria.ru/20241111/voronezh-1983024491.html
В Воронеже из-за беспилотника повреждено здание предприятия
В Воронеже из-за беспилотника повреждено здание предприятия - РИА Новости, 11.11.2024
В Воронеже из-за беспилотника повреждено здание предприятия
Здание промышленного предприятия в Воронеже получило повреждение при падении обломков БПЛА, возгорания не произошло, всего в регионе было сбито пять... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:41
2024-11-11T10:41
2024-11-11T10:41
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 11 ноя - РИА Новости. Здание промышленного предприятия в Воронеже получило повреждение при падении обломков БПЛА, возгорания не произошло, всего в регионе было сбито пять беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Минобороны ранее сообщило, что в период с 6.50 до 7.20 мск дежурными средствами ПВО сбиты четыре украинских беспилотника над территорией Воронежской области. "При падении обломков сбитого БПЛА незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия в Воронеже. Возгорания не произошло", — написал Гусев. Всего, по данным губернатора, в Воронежской области было сбито пять беспилотников. Несколько из них — в районах области, обошлось без разрушений.
https://ria.ru/20241111/gorlovka-1983021700.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже из-за беспилотника повреждено здание предприятия
Гусев: в Воронеже при падении обломков БПЛА повреждено здание промпредприятия