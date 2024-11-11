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Путин поручил уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока
Путин поручил уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока - РИА Новости, 11.11.2024
Путин поручил уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока
Президент России Владимир Путин поручил до 31 декабря 2024 года уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока. Перечень поручений по итогам пленарного РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:56
2024-11-11T10:56
2024-11-11T10:56
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 31 декабря 2024 года уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока. Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с правительством Приморского края... внести в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Владивостокской городской агломерации изменения в части, касающейся уточнения мероприятий по созданию города-спутника Владивостока", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 31 декабря 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, приморский край, владивосток, владимир путин, михаил мишустин, олег кожемяко, общество
Россия, Приморский край, Владивосток, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Олег Кожемяко, Общество
Путин поручил уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока
Путин поручил до 31 декабря уточнить планы по созданию спутника Владивостока