Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока - РИА Новости, 11.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/vladivostok-1983027773.html
Путин поручил уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока
Путин поручил уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока - РИА Новости, 11.11.2024
Путин поручил уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока
Президент России Владимир Путин поручил до 31 декабря 2024 года уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока. Перечень поручений по итогам пленарного РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T10:56
2024-11-11T10:56
россия
приморский край
владивосток
владимир путин
михаил мишустин
олег кожемяко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895865540_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_958d403b9bde70f6968d4bed3ac2b80f.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 31 декабря 2024 года уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока. Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с правительством Приморского края... внести в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Владивостокской городской агломерации изменения в части, касающейся уточнения мероприятий по созданию города-спутника Владивостока", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 31 декабря 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
https://realty.ria.ru/20240912/chekunkov-1972269074.html
https://realty.ria.ru/20240709/krdv-1958415360.html
россия
приморский край
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895865540_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_55ecf38d34afe1a26272923c116d4145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, приморский край, владивосток, владимир путин, михаил мишустин, олег кожемяко, общество
Россия, Приморский край, Владивосток, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Олег Кожемяко, Общество
Путин поручил уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока

Путин поручил до 31 декабря уточнить планы по созданию спутника Владивостока

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 31 декабря 2024 года уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока. Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Приморского края... внести в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Владивостокской городской агломерации изменения в части, касающейся уточнения мероприятий по созданию города-спутника Владивостока", - говорится в перечне поручений.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Чекунков назвал стоимость строительства города-спутника Владивостока
12 сентября, 12:54
Срок исполнения поручения - 31 декабря 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Мост на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Объявлен отбор инвесторов для застройки города-спутника Владивостока
9 июля, 09:07
 
РоссияПриморский крайВладивостокВладимир ПутинМихаил МишустинОлег КожемякоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала