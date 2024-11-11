https://ria.ru/20241111/vladivostok-1983027773.html

Путин поручил уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока

Путин поручил уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока - РИА Новости, 11.11.2024

Путин поручил уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока

Президент России Владимир Путин поручил до 31 декабря 2024 года уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока. Перечень поручений по итогам пленарного РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T10:56

2024-11-11T10:56

2024-11-11T10:56

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приморский край

владивосток

владимир путин

михаил мишустин

олег кожемяко

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 31 декабря 2024 года уточнить планы по созданию города-спутника Владивостока. Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с правительством Приморского края... внести в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Владивостокской городской агломерации изменения в части, касающейся уточнения мероприятий по созданию города-спутника Владивостока", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 31 декабря 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

https://realty.ria.ru/20240912/chekunkov-1972269074.html

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россия

приморский край

владивосток

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Дарья Буймова

россия, приморский край, владивосток, владимир путин, михаил мишустин, олег кожемяко, общество