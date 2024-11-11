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На Украине задержали подозреваемых в поджоге вертолета ВСУ - РИА Новости, 11.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:01 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/vertolet-1983123179.html
На Украине задержали подозреваемых в поджоге вертолета ВСУ
На Украине задержали подозреваемых в поджоге вертолета ВСУ - РИА Новости, 11.11.2024
На Украине задержали подозреваемых в поджоге вертолета ВСУ
Служба безопасности Украины сообщила в понедельник о задержании в Кировоградской области троих молодых людей, подозреваемых в поджоге вертолета ВСУ на... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:01
2024-11-11T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в понедельник о задержании в Кировоградской области троих молодых людей, подозреваемых в поджоге вертолета ВСУ на территории одного из военных аэродромов. "СБУ и нацполиция задержали группу поджигателей, пытавшихся уничтожить вертолет ВСУ. Так, в Кировоградской области "на горячем" задержаны трое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет, которые проникли на военный аэродром, где пытались сжечь вертолет ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы. По данным следствия, боевой вертолет удалось сохранить. Задержанным вменяют статьи уголовного кодекса Украины "Диверсия", "Препятствование законной деятельности ВСУ", "Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества". Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20241103/storona-1981378462.html
https://ria.ru/20241111/eks-podpolkovnik-1982997720.html
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в мире, украина, кировоградская область, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
На Украине задержали подозреваемых в поджоге вертолета ВСУ

В Кировоградской области задержали подозреваемых в поджоге вертолета ВСУ

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в понедельник о задержании в Кировоградской области троих молодых людей, подозреваемых в поджоге вертолета ВСУ на территории одного из военных аэродромов.
"СБУ и нацполиция задержали группу поджигателей, пытавшихся уничтожить вертолет ВСУ. Так, в Кировоградской области "на горячем" задержаны трое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет, которые проникли на военный аэродром, где пытались сжечь вертолет ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.
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По данным следствия, боевой вертолет удалось сохранить.
Задержанным вменяют статьи уголовного кодекса Украины "Диверсия", "Препятствование законной деятельности ВСУ", "Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества". Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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