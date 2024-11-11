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Эксперты обсудят роль университетов в глобальной экосистеме инноваций в РФ - РИА Новости, 11.11.2024
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Эксперты обсудят роль университетов в глобальной экосистеме инноваций в РФ
Эксперты обсудят роль университетов в глобальной экосистеме инноваций в РФ - РИА Новости, 11.11.2024
Эксперты обсудят роль университетов в глобальной экосистеме инноваций в РФ
Эксперты обсудят роль университетов в создании глобальной экосистемы инноваций в России в рамках III Всероссийского форума технологического предпринимательства... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T00:00
2024-11-11T00:00
россия
москва
университеты
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Эксперты обсудят роль университетов в создании глобальной экосистемы инноваций в России в рамках III Всероссийского форума технологического предпринимательства (ТехПред-2024), который пройдет с 11 по 12 ноября в Москве, сообщили в оргкомитете.Форум является ежегодным мероприятием федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", реализуемого мминистерством науки и высшего образования РФ.В мероприятии принимутт участие представители власти, крупного бизнеса, вузовского сообщества, инвесторы и технологические предприниматели. За два дня состоится более 30 сессий с участием более 100 спикеров, пройдут мастер-классы, бизнес-встречи, презентации лучших стартапов, созданных и поддержанных в рамках федпроекта, говорится в сообщении.Экспертные дискуссии форума затронут такие вопросы как привлечение инвестиций в технологические стартапы, создание условий для ускоренной коммерциализации и масштабирования проектов, формирование предпринимательской культуры в университетской среде.Центральным событием 11 ноября станет пленарная дискуссия "Проектируем будущее: роль университетов в высокотехнологичной экономике", в рамках которой планируется обсудить, как вузы становятся центрами формирования компетенций для инновационно-ориентированного роста экономики.В этот же день состоится панельная дискуссия о развитии региональных экосистем техпреда, питч лучших университетских стартапов перед бизнес-ангелами, открытый микрофон с вузами.Во второй день форума состоится презентация топ-50 стартапов – победителей ежегодного рейтинга топ-1000 университетских технологических стартапов: лучшие из лучших участников Платформы представят свои проекты и разработки. В этот день также состоится публичное обсуждение нового профстандарта по технологическому предпринимательству, организованное Минобрнауки России, Hard Talk с инвесторами, аксель-баттл с участием организаторов эффективных акселерационных программ, мастер-майнд с разбором нестандартных кейсов вузов-организаторов тренингов. В рамках форума также пройдет встреча всероссийского "ТехПредКлуба" — новой площадки для нетворкинга стартаперов, экспертов и инвесторов, отметили организаторы.Соорганизатором форума в этом году стал департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
https://ria.ru/20241108/kuban-1982701326.html
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россия, москва, университеты
Россия, Москва, Университеты

Эксперты обсудят роль университетов в глобальной экосистеме инноваций в РФ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Эксперты обсудят роль университетов в создании глобальной экосистемы инноваций в России в рамках III Всероссийского форума технологического предпринимательства (ТехПред-2024), который пройдет с 11 по 12 ноября в Москве, сообщили в оргкомитете.
Форум является ежегодным мероприятием федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", реализуемого мминистерством науки и высшего образования РФ.
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В мероприятии принимутт участие представители власти, крупного бизнеса, вузовского сообщества, инвесторы и технологические предприниматели. За два дня состоится более 30 сессий с участием более 100 спикеров, пройдут мастер-классы, бизнес-встречи, презентации лучших стартапов, созданных и поддержанных в рамках федпроекта, говорится в сообщении.
Экспертные дискуссии форума затронут такие вопросы как привлечение инвестиций в технологические стартапы, создание условий для ускоренной коммерциализации и масштабирования проектов, формирование предпринимательской культуры в университетской среде.
Центральным событием 11 ноября станет пленарная дискуссия "Проектируем будущее: роль университетов в высокотехнологичной экономике", в рамках которой планируется обсудить, как вузы становятся центрами формирования компетенций для инновационно-ориентированного роста экономики.
В этот же день состоится панельная дискуссия о развитии региональных экосистем техпреда, питч лучших университетских стартапов перед бизнес-ангелами, открытый микрофон с вузами.
Во второй день форума состоится презентация топ-50 стартапов – победителей ежегодного рейтинга топ-1000 университетских технологических стартапов: лучшие из лучших участников Платформы представят свои проекты и разработки. В этот день также состоится публичное обсуждение нового профстандарта по технологическому предпринимательству, организованное Минобрнауки России, Hard Talk с инвесторами, аксель-баттл с участием организаторов эффективных акселерационных программ, мастер-майнд с разбором нестандартных кейсов вузов-организаторов тренингов. В рамках форума также пройдет встреча всероссийского "ТехПредКлуба" — новой площадки для нетворкинга стартаперов, экспертов и инвесторов, отметили организаторы.
Соорганизатором форума в этом году стал департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
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