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На Украине уровень безработицы вырос до 18%

На Украине уровень безработицы вырос до 18% - РИА Новости, 11.11.2024

На Украине уровень безработицы вырос до 18%

Уровень безработицы на Украине с февраля 2022 года вырос вдвое, до 18%, сообщила в понедельник директор украинской госслужбы занятости Юлия Жовтяк. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T19:25

2024-11-11T19:25

2024-11-11T19:25

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Уровень безработицы на Украине с февраля 2022 года вырос вдвое, до 18%, сообщила в понедельник директор украинской госслужбы занятости Юлия Жовтяк. "На сегодняшний день уровень безработицы в стране 18%, (до февраля 2022 года - ред.) он был 9,2 - 9,9%", - приводит слова Жовтяк украинское издание Новости.LIVE. Министр экономики Украины Юлия Свириденко 6 июня признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики страны. Чтобы восполнить дефицит рабочей силы власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшиеся "мужскими".

https://ria.ru/20241102/medvedev-1981508774.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины