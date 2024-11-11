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На Украине уровень безработицы вырос до 18% - РИА Новости, 11.11.2024
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19:25 11.11.2024
https://ria.ru/20241111/ukraina-1983179435.html
На Украине уровень безработицы вырос до 18%
На Украине уровень безработицы вырос до 18% - РИА Новости, 11.11.2024
На Украине уровень безработицы вырос до 18%
Уровень безработицы на Украине с февраля 2022 года вырос вдвое, до 18%, сообщила в понедельник директор украинской госслужбы занятости Юлия Жовтяк. РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T19:25
2024-11-11T19:25
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Уровень безработицы на Украине с февраля 2022 года вырос вдвое, до 18%, сообщила в понедельник директор украинской госслужбы занятости Юлия Жовтяк. "На сегодняшний день уровень безработицы в стране 18%, (до февраля 2022 года - ред.) он был 9,2 - 9,9%", - приводит слова Жовтяк украинское издание Новости.LIVE. Министр экономики Украины Юлия Свириденко 6 июня признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики страны. Чтобы восполнить дефицит рабочей силы власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшиеся "мужскими".
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине уровень безработицы вырос до 18%

На Украине уровень безработицы с февраля 2022 года вырос вдвое, до 18%

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Уровень безработицы на Украине с февраля 2022 года вырос вдвое, до 18%, сообщила в понедельник директор украинской госслужбы занятости Юлия Жовтяк.
"На сегодняшний день уровень безработицы в стране 18%, (до февраля 2022 года - ред.) он был 9,2 - 9,9%", - приводит слова Жовтяк украинское издание Новости.LIVE.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко 6 июня признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики страны. Чтобы восполнить дефицит рабочей силы власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшиеся "мужскими".
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В миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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