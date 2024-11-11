https://ria.ru/20241111/ukraina-1983088490.html

Киев держит у Курской области больше сил, чем в Донбассе, пишет Pais

Киев держит у Курской области больше сил, чем в Донбассе, пишет Pais - РИА Новости, 11.11.2024

Киев держит у Курской области больше сил, чем в Донбассе, пишет Pais

Численность сил Украины, сосредоточенных в Сумской области, откуда ВСУ напали на территорию РФ, превышает число украинских военных на самых горячих участках в... РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-11T14:27

2024-11-11T14:27

2024-11-11T14:37

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

курская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Численность сил Украины, сосредоточенных в Сумской области, откуда ВСУ напали на территорию РФ, превышает число украинских военных на самых горячих участках в Донбассе, пишет испанская газета Pais. "Артиллерийский огонь, полеты авиации и движение бронетехники в Сумах настолько интенсивны, что это удивляет по сравнению со слабыми позициями Украины в самых горячих точках Донбасса ... Численность войск, которыми они там располагают, очевидно превосходит количество военных в бригадах, которые отступают (в Донбассе - ред.)", - пишет издание, поговорившая с рядом украинских военных. По словам военных ВСУ, если они и нуждаются в чем-то, так это оружие, о нехватке личного состава на территории Курской области речи не идет. При этом издание отмечает, что для нападения на территорию РФ Киев выделил свои лучшие подразделения. Как сообщается, ВСУ на этом участке боевых действий проводят ротации личного состава каждые 10 дней, а изначально речь шла о трех днях. Тогда как в Донбассе, например, в направлении Курахово, по словам украинских военных, среднее время, в течение которого пехота должна находиться на линии фронта, составляет 25 дней. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241111/eks-podpolkovnik-1982997720.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241111/svo-1983056207.html

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россия, донбасс, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины