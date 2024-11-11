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Киев держит у Курской области больше сил, чем в Донбассе, пишет Pais - РИА Новости, 11.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 11.11.2024 (обновлено: 14:37 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/ukraina-1983088490.html
Киев держит у Курской области больше сил, чем в Донбассе, пишет Pais
Киев держит у Курской области больше сил, чем в Донбассе, пишет Pais - РИА Новости, 11.11.2024
Киев держит у Курской области больше сил, чем в Донбассе, пишет Pais
Численность сил Украины, сосредоточенных в Сумской области, откуда ВСУ напали на территорию РФ, превышает число украинских военных на самых горячих участках в... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T14:27
2024-11-11T14:37
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
курская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Численность сил Украины, сосредоточенных в Сумской области, откуда ВСУ напали на территорию РФ, превышает число украинских военных на самых горячих участках в Донбассе, пишет испанская газета Pais. "Артиллерийский огонь, полеты авиации и движение бронетехники в Сумах настолько интенсивны, что это удивляет по сравнению со слабыми позициями Украины в самых горячих точках Донбасса ... Численность войск, которыми они там располагают, очевидно превосходит количество военных в бригадах, которые отступают (в Донбассе - ред.)", - пишет издание, поговорившая с рядом украинских военных. По словам военных ВСУ, если они и нуждаются в чем-то, так это оружие, о нехватке личного состава на территории Курской области речи не идет. При этом издание отмечает, что для нападения на территорию РФ Киев выделил свои лучшие подразделения. Как сообщается, ВСУ на этом участке боевых действий проводят ротации личного состава каждые 10 дней, а изначально речь шла о трех днях. Тогда как в Донбассе, например, в направлении Курахово, по словам украинских военных, среднее время, в течение которого пехота должна находиться на линии фронта, составляет 25 дней. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241111/eks-podpolkovnik-1982997720.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241111/svo-1983056207.html
россия
донбасс
курская область
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россия, донбасс, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Киев держит у Курской области больше сил, чем в Донбассе, пишет Pais

Pais: у Киева в Сумской области больше сил, чем в самых горячих точках Донбасса

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Численность сил Украины, сосредоточенных в Сумской области, откуда ВСУ напали на территорию РФ, превышает число украинских военных на самых горячих участках в Донбассе, пишет испанская газета Pais.
"Артиллерийский огонь, полеты авиации и движение бронетехники в Сумах настолько интенсивны, что это удивляет по сравнению со слабыми позициями Украины в самых горячих точках Донбасса ... Численность войск, которыми они там располагают, очевидно превосходит количество военных в бригадах, которые отступают (в Донбассе - ред.)", - пишет издание, поговорившая с рядом украинских военных.
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Вчера, 07:35
По словам военных ВСУ, если они и нуждаются в чем-то, так это оружие, о нехватке личного состава на территории Курской области речи не идет. При этом издание отмечает, что для нападения на территорию РФ Киев выделил свои лучшие подразделения.
Как сообщается, ВСУ на этом участке боевых действий проводят ротации личного состава каждые 10 дней, а изначально речь шла о трех днях. Тогда как в Донбассе, например, в направлении Курахово, по словам украинских военных, среднее время, в течение которого пехота должна находиться на линии фронта, составляет 25 дней.
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22 июня 2022, 17:18
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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