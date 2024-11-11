https://ria.ru/20241111/ukraina-1983042497.html

Эксперт рассказал, когда США прекратят спонсировать Украину

Эксперт рассказал, когда США прекратят спонсировать Украину - РИА Новости, 11.11.2024

Эксперт рассказал, когда США прекратят спонсировать Украину

США после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, а вслед за ними и ЕС прекратят спонсировать Украину, вероятно, уже в первой половине 2025 года, РИА Новости, 11.11.2024

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2024-11-11T11:56

2024-11-11T11:56

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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. США после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, а вслед за ними и ЕС прекратят спонсировать Украину, вероятно, уже в первой половине 2025 года, что вынудит Киев в конечном итоге капитулировать на условиях России, возможно, уже в первом квартале следующего года, высказал мнение РИА Новости французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард. "Украина будет покинута США, а также и ЕС из-за нехватки ресурсов, вероятно, в первой половине 2025 года. Киевский режим может капитулировать в 2025 году на условиях, поставленных Россией, возможно, даже в первом квартале 2025 года", - считает собеседник агентства. При этом, по его словам, задача России на данном этапе "состоит в том, чтобы в предстоящем квартале занять такую позицию силы, которая позволит создать наилучшие условия для гарантий своей безопасности на предстоящих переговорах". Эксперт отметил, что, если Трамп действительно хочет что-то поменять в политике США, ему нужно "действовать быстро". "Избрание Трампа может привести к изменению политики США, но только после того, как он вступит в должность 20 января 2025 года, не раньше. Трамп будет обладать широкими полномочиями в течение двух ближайших лет. Через два года промежуточные выборы в палату представителей и сенат могут поставить под сомнение его полномочия или, во всяком случае, сократить их. Если он действительно хочет действовать решительно, Трамп должен действовать быстро, не тратить время и навязывать изменения в течение первых двух лет своего мандата", - уверен эксперт.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982158499.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, евросоюз, выборы президента сша — 2024